Elazığ Belediyesi’nden istihdam ve yatırıma yönelik 3 önemli proje

Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlananMobilyacılar, İnşaat Malzemecileri ve Gıda Toptancıları Sitesi ile ilgili çalışmalara start verildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ve ilgililerle bir araya geldi. BaşkanŞerifoğulları,toplantıda seçim öncesi vaatleri arasında yer alan Mobilyacılar , İnşaat Malzemecileri ve Gıda Toptancıları Sitelerine yönelik ilişkin fizibilite çalışmalarını masaya yatırdı.

Yapılan her çalışmada birlikte yaşama ve birlikte yönetim kültürünün ana prensipleri olduğunu vurgulayan Başkan Şerifoğulları, bu amaç doğrultusunda Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ve paydaşlarla bir araya gelerek, projeleri ve atılacak adımları tüm yönleriyle değerlendirdiklerini kaydetti.

Elazığ’ı vizyon sahibi bir kimlikle geleceğe hazırlamayı hedeflediklerini dile getiren Şerifoğulları," Bu projelerle amacımız şehrin genelinde dağınık bir halde bulunan esnafların daha modern koşullarda çalışma alanına kavuşmalarına ve işlerini geliştirmelerine olanak sağlamak, verimliliği artırmak ve aynı zamanda hem şehre kimlik kazandırmak hem de şehir ekonomisini canlandırmaktır"dedi.

Seçim öncesi vaatlerinden biri olan Mobilya Kentin Elazığ’da sektör için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirten Şerifoğulları, “Mobilya Kent ile istihdamda atılım dönemine geçilecek. Üretime yönelik olarak kurulacak Mobilya Kent bünyesinde, imalathaneler, işletmelerin müşterek kullanabileceği ortak makine parkı, tasarım ve Ar-Ge Merkezi, mobilya showroom sokakları yer alacak. Mobilya Kent, doğu ve güneydoğu illeri içerisinde 15 şehrin üretim ve satış merkezi kabiliyetinde bir yapıya sahip olacak”ifadelerini kullandı.

Şehir merkezinde dağınık halde yer alan gıda toptancıları ve imalathanelerinin de tek çatı altında toplanacağına dikkat çeken Şerifoğulları, “Kurulacak Gıda Toptancıları Sitesi ile sektörel canlanmanın sağlanmasının yanı sıra, kamyon-kamyonet gibi ağır tonajlı araçların şehir merkezinde oluşturduğu sorunlar da çözüme kavuşmuş olacak. Böylelikle şehrimizin modern yapısına katma değer kazandırılmış olacak. Yine şehir genelinde dağınık halde inşaat malzemeleri satışı yapan esnafımızı da tek çatı altında toplayarak, sektörel bazda gelişmeye katkı sağlanmış olacak” diye konuştu.

Projelerin hızla hayata geçirileceğinin altını çizen Şerifoğulları, Türkiye’de örnek olacak bu projelerle yatırım ve istihdam noktasında önemli kazançlar sağlanmış olacağını aktardı.