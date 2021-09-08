Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş şoför alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre belirtilen genel ve özel şartları sağlayan adayların, 08.09.2021 Saat: 09.00 itibari ile, 10.09.2021 Saat: 17.00 ‘a kadar Kültür Park Sosyal Tesisleri idari bina İnsan kaynakları departmanına şahsen başvurmaları gerekiyor.

Genel Şartlar;

Türk vatandaşı olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı Suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak ( Yapmış olmak, Tecilli veya Muaf olmak )

Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak

Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmaması

Tam zamanlı yada vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmaması

Başvurduğu kurumun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek

Özel Şartlar;

İlgili Kişinin daha önceden Ebuaş A.Ş. Bünyesinde çalışmamış olması

Son 1 ayda herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda sigortasının bulunmaması

Daha önceden İş-Kur İş Başı Eğitim Programlarında herhangi bir problem yaşamamış olması

D yada E Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olması

En az SRC – 2 Belgesine sahip olması

Psikoteknik Belgesine sahip olması

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