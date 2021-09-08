Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş şoför alacak
Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş, bünyesinde İş-Kur İEP programı kapsamında şehir içi toplu ulaşım aracı kullanabilecek 3 ay süre ile ( Süre sonunda en az % 50’sini daimi olarak devam edeceği ) 10 şoför alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre belirtilen genel ve özel şartları sağlayan adayların, 08.09.2021 Saat: 09.00 itibari ile, 10.09.2021 Saat: 17.00 ‘a kadar Kültür Park Sosyal Tesisleri idari bina İnsan kaynakları departmanına şahsen başvurmaları gerekiyor.
Genel Şartlar;
Türk vatandaşı olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı Suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak ( Yapmış olmak, Tecilli veya Muaf olmak )
Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak
Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmaması
Tam zamanlı yada vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmaması
Başvurduğu kurumun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek
Özel Şartlar;
İlgili Kişinin daha önceden Ebuaş A.Ş. Bünyesinde çalışmamış olması
Son 1 ayda herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda sigortasının bulunmaması
Daha önceden İş-Kur İş Başı Eğitim Programlarında herhangi bir problem yaşamamış olması
D yada E Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olması
En az SRC – 2 Belgesine sahip olması
Psikoteknik Belgesine sahip olması
Ayrıntılı bilgi TIKLAYINIZ