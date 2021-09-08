  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sakarya'da "uçak düştü" ihbarı
Samsun ikinci dozda da mavi olmak istiyor
İzmir'de korkutan yangın
Saldırı yapacaklardı! 13 terörist öldürüldü
Ekonomi Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş şoför alacak
Ekonomi

Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş şoför alacak

Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş, bünyesinde İş-Kur İEP programı kapsamında şehir içi toplu ulaşım aracı kullanabilecek 3 ay süre ile ( Süre sonunda en az % 50’sini daimi olarak devam edeceği ) 10 şoför alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 13:23:00 - 2021-09-08 13:27:24
Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş şoför alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre belirtilen genel ve özel şartları sağlayan adayların,  08.09.2021 Saat: 09.00 itibari ile,  10.09.2021 Saat: 17.00 ‘a kadar Kültür Park Sosyal Tesisleri idari bina İnsan kaynakları departmanına şahsen başvurmaları gerekiyor.

Genel Şartlar;

Türk vatandaşı olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı Suçlar,  anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak ( Yapmış olmak, Tecilli veya Muaf olmak )

Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak

Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmaması

Tam zamanlı yada vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmaması

Başvurduğu kurumun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek

Özel Şartlar;

İlgili Kişinin daha önceden Ebuaş  A.Ş. Bünyesinde çalışmamış olması

Son 1 ayda herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda sigortasının bulunmaması

Daha önceden İş-Kur İş Başı Eğitim Programlarında herhangi bir problem yaşamamış olması

D yada E Sınıfı  Sürücü Belgesine sahip olması

En az SRC – 2  Belgesine sahip olması

Psikoteknik Belgesine sahip olması

Ayrıntılı bilgi TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay