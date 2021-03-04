Elazığ Belediyesi işçi alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar işçi alım ilanlarını takip etmekte. Elazığ Belediyesi İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan personel alım ilanında, Elazığ Belediyesi bünyesinde çalışmak üzere park ve bahçe işlerinden anlayan kadın ve erkek personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki, Elazığ Belediyesi işçi alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan personel alım ilanda, Elazığ Belediyesi bünyesine 150 kadın ve erkek işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan personel alım ilanına göre, başvuru yapacak adayların noter huzurunda kura yoluyla seçileceği duyuruldu. İşte merak edilen haberin detayları…
Elazığ Belediyesi işçi alımı ne zaman?
Elazığ Belediyesi bünyesinde çalışmak isteyen adayların, 8 Mart 2021 tarihine kadar Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. Belediye sarayı No:30/1 adresine gelerek başvuruyu bizzat kendileri yapmak gerekmektedir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.
Telefon: 0 424 248 47 01
Elazığ Belediyesi personel alım şartları nelerdir?
Başvuruda bulunmak isteyen adayların birtakım başvuru koşullarını taşıması gerekiyor.
1-T.C vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından yoksun olmamak,
3-Özellikle Park ve Bahçe işlerinde tecrübeli olmak
4-18-55 yaş aralığında olmak
5-Elazığ İl Sınırları içerisinde ikamet etmek
Müracaatlar Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. Belediye Sarayı No:30/1 Elazığ adresinde bulunan Merkez Bina Giriş Katı BELPER servisine yapılacaktır.
Elazığ Belediyesi personel alımında istenilen belgeler nelerdir?
1-Kimlik fotokopisi
2-Sağlık raporu
3-Fotoğraf (2 Adet)
4-Sabıka kaydı
5-İkametgah