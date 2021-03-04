  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elazığ Belediyesi işçi alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

Elazığ Belediyesi işçi alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar işçi alım ilanlarını takip etmekte. Elazığ Belediyesi İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan personel alım ilanında, Elazığ Belediyesi bünyesinde çalışmak üzere park ve bahçe işlerinden anlayan kadın ve erkek personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki, Elazığ Belediyesi işçi alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 16:45:00 -
Elazığ Belediyesi işçi alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan personel alım ilanda, Elazığ Belediyesi bünyesine 150 kadın ve erkek işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan personel alım ilanına göre, başvuru yapacak adayların noter huzurunda kura yoluyla seçileceği duyuruldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Elazığ Belediyesi işçi alımı ne zaman?

Elazığ Belediyesi bünyesinde çalışmak isteyen adayların, 8 Mart 2021 tarihine kadar Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. Belediye sarayı No:30/1 adresine gelerek başvuruyu bizzat kendileri yapmak gerekmektedir.

Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.

Telefon: 0 424 248 47 01

Elazığ Belediyesi personel alım şartları nelerdir?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların birtakım başvuru koşullarını taşıması gerekiyor.

1-T.C vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından yoksun olmamak,

3-Özellikle Park ve Bahçe işlerinde tecrübeli olmak

4-18-55 yaş aralığında olmak

5-Elazığ İl Sınırları içerisinde ikamet etmek

Müracaatlar Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. Belediye Sarayı No:30/1 Elazığ adresinde bulunan Merkez Bina Giriş Katı BELPER servisine yapılacaktır.

Elazığ Belediyesi personel alımında istenilen belgeler nelerdir?

1-Kimlik fotokopisi

2-Sağlık raporu

3-Fotoğraf (2 Adet)

4-Sabıka kaydı

5-İkametgah

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadirov'dan Putin'in uykularını kaçıracak açıklama: 250 bin dolar karşılığında söylerim
Dünya

Kadirov'dan Putin'in uykularını kaçıracak açıklama: 250 bin dolar karşılığında söylerim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden iş adamı ve Wagner adlı Rus güvenlik şirketinin sahibi Yevgeniy Prigozhin'in Çeçenist..
Akılalmaz dolandırıcılık! Bu numaraya kanmayın
Yerel

Akılalmaz dolandırıcılık! Bu numaraya kanmayın

Manisa'da bir kişiyi arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 21 bin TL dolandıran şüphelilerden biri, Adıyaman'da, diğeri ise Gazia..
Bölgede Türkiye de yer alıyor! Rusya ve ABD gemilerini peş peşe yolladı
Dünya

Bölgede Türkiye de yer alıyor! Rusya ve ABD gemilerini peş peşe yolladı

Son dönemde stratejik öneme sahip olmaya başlayan ve Türkiye'nin Sevakin Adası ile yer aldığı Sudan'da Rusya ve ABD arasında büyük bir yarış..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay