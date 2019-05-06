El yıkamak değil, doğru el yıkamak önemli

Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde her yıl kutlanan ‘Dünya El Hijyeni Günü’ kapsamında Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi.

El hijyeni konusunda farkındalık sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte hastane girişinde stant kuruldu. Stantta sağlık personeline ve vatandaşlara el hijyenin önemini anlatan broşür ve dezenfektanlar dağıtılırken, doğru el yıkama teknikleriyle ilgili de bilgi verildi. Hastanede çalışan hemşireler de, serviste yatan hastalara ve hasta refakatçilerine el hijyenin öneminden bahsetti.

El yıkamanın aslında basit bir işlem gibi gözükmesine rağmen birçok hastalığı önleme konusunda çok etkin olduğunu ve el hijyenine dikkat edilmesi ile enfeksiyon hastalıklarının birçoğunun engellenebileceğine dikkat çeken Gaziantep Özel Anka Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, “ Doğada, dokunduğumuz her şeyde çok sayıda mikroorganizma bulunmaktadır. Ellerimiz günlük hayatımızda, çevremiz ile her türlü bağlantıyı sağladığımız, bu nedenle de en fazla mikroorganizma (bakteri, virüs) barındıran organımızdır. El yıkama, çok sıradan ve günlük bir iş olması nedeniyle, genellikle ihmal edilen bir konudur. Oysaki, hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığını korumak ellerimizdedir. Çevre ile sürekli temas halinde olan ellerimiz yoluyla taşınan mikroorganizmalar basit bir soğuk algınlığından,Influenza(grip), Hepatit A özellikle okul, kışla gibi toplu yaşanılan yerlerde gastroenterit(ishal) ve besin zehirlenmeleri gibi birçok hastalığın gelişimine neden olabilmektedir. Özellikle sağlık personelinin elleri, mikroorganizmaların hastadan hastaya yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, yetersiz el hijyeni, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halen yaygın olarak görülen hastane enfeksiyonlarına neden olan başlıca etmenler arasında yer almaktadır. Yüksek morbidite, mortalite ve tedavi maliyetine neden olan bu enfeksiyonlardan korunmaya yönelik tedbirlerin başında, yeterli el hijyeninin sağlanması gelir. El hijyeninde amaç; kimyasal ve fiziksel zararlıların ve enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmaların uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Eller sadece su ile yıkandığında, mekanik etki ile görünür kir uzaklaştırılmakta ancak tam bir hijyen sağlanamamaktadır” dedi.

“Sağlık elde başlıyor!”

Özel Anka Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, ”El yıkama, önemi konusunda hemfikir olmamıza rağmen ihmal ettiğimiz konuların başında gelmektedir. Kişisel ve toplum sağlığı açısından doğru el yıkama alışkanlığını kazanır ve çevremize de bu alışkanlığı aşılayabilirsek pek çok bulaşıcı hastalık ve besin kaynaklı hastalıkları önleyebilir hem kendimizi hem de çevremizdekileri zararlı mikroorganizmalardan koruyabiliriz.“şeklinde konuştu

Etkin bir el hijyeninin, her seferinde doğru yıkama tekniğinin uygulanması ile sağlanabileceğine dikkat çeken Gaziantep Özel Anka Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, sadece 30 saniyede uygulanabilecek doğru el yıkama tekniği ile, bulaşıcı ve salgın pek çok hastalığa karşı önlem alınabileceği, kişisel ve toplum sağlığının korunmasına önemli bir katkı sağlanabileceğini belirtti.

Uzman Dr. Demir ellerimizi nasıl yıkamamız gerektiği konusunda da bilgiler vererek, “Ellerinizi ılık veya dayanabileceğiniz kadar sıcak su ile ıslatın ve sabunu ellerimizin bütün yüzeylerine dağıtarak iyice köpürtün. Ardından ellerinizin her yerini (bilekler, avuç içleri, parmaklar, parmak araları, el sırtı ve tırnak içleri) en az 30 saniye kuvvetlice ovalayın. Ellerinizi sabun ile ovaladıktan sonra iyice durulayın. Özellikle halka açık yerlerde tek kullanımlık havlu kağıt ile ellerinizi kurulayın. Ellerinizi kurutmak için kullandığınız kağıt havluyu musluğu kapatmak için kullanın ve çöp kutusuna atın” diye konuştu.