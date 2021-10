El yaralanmaları kalıcı sakatlığa yol açabilir

Ev kazaları içinde en sık görülen el kesiklerine karşı uyaran Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, “Eldeki kesi sonrasında parmakta hareket kısıtlılığı varsa tendon yaralanması, his kaybı varsa sinir yaralanması akla gelmelidir. Eğer kesi sonrasında basınçlı şekilde aktif bir kanama varsa arter yaralanması düşünülmelidir. Yara üzerine toz, tütün, diş macunu, kül, şeker gibi maddeler sürülmemelidir” dedi.



Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden El Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, el yaralanmalarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Uzel, el kesilerinin ev kazaları içinde sık görülen yaralanmaların başında geldiğini belirterek, “El kesileri ayrıca iş kazaları, ısırma yaralanmaları, cama yumruk atma, kurban kesim sırasında, spiral-motorlu testere kesileri, özellikle çocuklarda parmağın kapı arasında sıkışması nedeni ile de gelişebilir. Özellikle mutfakta çalışırken cam bardak kırılması sonrasında, bıçak ile veya blender ile yaralanma nedeniyle el kesileri meydana gelebilmektedir. Bu kesiler sadece dış derinin hasarlandığı basit cilt kesileri şeklinde olabileceği gibi, tedavi edilmediği takdirde kalıcı sakatlığa veya uzuv kaybına yol açabilecek ciddi derin yaralanmalar da olabilir” dedi.



Kesinin boyutu ile yaralanmanın ciddiyetinin her zaman orantılı olmayabileceğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Uzel, şöyle devam etti: ''Bazen bıçak ucu ile meydana gelen çok küçük bir keside dahi tendon, damar ve sinir gibi ciddi anatomik yapılar yaralanabilir. Eldeki kesi sonrasında parmakta hareket kısıtlılığı gelişmesi durumunda tendon yaralanması meydana geldiği düşünülmelidir. Yine kesi sonrası elde veya parmakta his kaybı gelişmiş ise sinir yaralanması meydana gelmiş olabileceği unutulmamalıdır. Eğer kesi sonrasında basınçlı şekilde aktif bir kanama varsa arter yaralanması düşünülmelidir.''



Yaralanma sonrası dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Dr. Öğr. Üyesi Uzel, “Kesi sonrasında yara üzerine toz, tütün, diş macunu, kül, şeker gibi maddeler sürülmemelidir. Enfeksiyon riskini azaltmak için yarayı doğru bir biçimde temizlemek yara bakımı için en önemli adımdır. Yara etrafındaki bölge antiseptikli solüsyonlar veya su-sabun ile yıkanmalı ve yara temiz gazlı bir bez ile sarılmalıdır. Eğer aktif kanama varsa gazlı bez yara üzerine basınçlı bir şekilde sarılarak, el kalp seviyesinin üzerinde tutulmalıdır. Sonrasında en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Diyabet ve diğer kronik hastalıklarda enfeksiyon riskinin normal sağlıklı hastalara göre daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Basit cilt kesilerinde dahi enfeksiyon ve tetanoz gelişme riski nedeniyle en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Arter yaralanması sonrasında el ve parmaklarda kanlanma bozukluğu meydana gelebilir. Beslenme problemi olan organ acil ameliyata alınıp damar onarımı yapılmalıdır. Beslenme problemi yok, tendon veya sinir yaralanması mevcutsa hemen veya en kısa zamanda yaralanan anatomik yapılar uygun şekilde onarılmalıdır. Bu tür damar ve sinir yaralanmaları mikroskop altında mikrocerrahi yöntemlerle onarılır'' şeklinde konuştu.