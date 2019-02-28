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El ve ayakların çok üşümesine dikkat! | El ayak üşümesi neden olur?

El ve ayak parmaklarındaki kan damarlarının soğuğa veya strese geçici olarak aşırı tepki vermesi aslında Raynaud Fenomeni rahatsızlığıdır. Ayak üşümesinin nedeninin genellikle soğuk hava ve kansızlıktan olduğu söylenmektedir. Ancak zayıf kan dolaması veya bazı sağlık sorunları ayak üşümesini meydana getirebilir. Peki, el ve ayak üşümesi neden olur? El ve ayak üşümesi nasıl tedavi edilir?

28 Şubat 2019 Perşembe 00:31
El ve ayakların çok üşümesine dikkat! | El ayak üşümesi neden olur?

El ve ayak parmaklarındaki kan damarlarının soğuğa veya strese geçici olarak aşırı tepki vermesi aslında Raynaud Fenomeni rahatsızlığıdır. Ayak üşümesinin nedeninin genellikle soğuk hava ve kansızlıktan olduğu söylenmektedir. Ancak zayıf kan dolaması veya bazı sağlık sorunları ayak üşümesini meydana getirebilir. Peki, el ve ayak üşümesi neden olur? El ve ayak üşümesi nasıl tedavi edilir?

El ve ayak üşümesi neden olur?

Zayıf dolaşım

Bu soğuk ayakların en yaygın nedenlerinden biridir. Kötü dolaşım, ayaklarınızın düzenli olarak soğuk olmasına neden olur. Dolaşım problemleri, kalbin yeterince hızlı bir şekilde vücuttan kan pompalaması için mücadele ettiği bir kalp rahatsızlığı sonucu da ortaya çıkabilir. Kötü dolaşım, sedanter yaşam tarzından çok fazla oturmanın sonucu olabilir. Bütün gün bir masada oturursanız, bunu yaşayabilirsiniz. Sigara içmek de dolaşım bozukluğuna neden olabilir.

Anemi

Anemi, kırmızı kan hücreleri eksikliğiniz olduğunda gelişir. Bu özellikle şiddetli anemi vakalarında soğuk ayakların başka bir yaygın nedenidir. Aksi halde çok sağlıklı insanlarda bile demir eksikliği anemisi oluşabilir. Diyet değişiklikleri ve takviyeleri alarak nispeten kolayca tedavi edilebilir.

Hipotroidi 

Bu durum tiroid az olduğunda ve yeterli tiroid hormonu üretmediğinde ortaya çıkar. Bu vücudun metabolizmasına engel olur. Metabolizma hem kalp atışı hem de vücudun sıcaklığını kontrol ettiği için, düşük bir tiroid, dolaşım ve soğuk ayakların azalmasına katkıda bulunabilir.

Soğuk ayakların diğer daha az yaygın nedenleri şunlardır:

- Periferik vasküler hastalık veya plaklara bağlı arterlerin daralması

- Kan damarlarının spazm olduğu Raynaud fenomeni
  Sinirlerde hasar meydana gelmesi 

Yüksek stres

 Yüksek stres ve anksiyete durumunda olmak soğuk ayaklara neden olabilir. Vücudun strese veya sinirliliğe karşı doğal tepkilerinden biri, adrenalini kan dolaşımına pompalamaktır. Stres ve gerginliğin azaltılması, bu durumlarda semptomların azalmasına yardımcı olabilir.

Şeker hastalığı 

Sıklıkla görülen yüksek kan şekeri seviyeleri, arterlerin daralmasına ve dokularda kan akışının azalmasına neden olarak soğuk ayaklara neden olabilir.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 00:31
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  9. Yüksek stres
  10. Hipotroidi
  11. Soğuk ayak
  12. Anemi
  13. Zayıf dolaşım
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