El süpürgesi ustaları teknolojiye direniyor!

Eskiden fazla rağbet gören süpürge mesleği, Teknolojik üretimin artmasıyla son zamanlarını yaşıyor. Fabrikasyon ürünlerin artması, el süpürgesini (gezi) bitirme noktasına getirdi. Eskiden Bursa'nın hemen hemen her mahallesinde bulunan süpürge dükkânlarının şimdilerde artık sayılamayacak kadar dükkân bulunduğu tahmin ediliyor.

6 yaşında babasının yanında öğrendiği mesleği, yaklaşık 50 yıldır sürdüren 60 yaşındaki Yüksel Başak, İLKHA muhabirine yaptığı açıklamada mesleğinin kendilerinden sonra başkalarının sürdüremeyeceğini ve son zamanlarını yaşadığını belirtti.

Çocukluk yaşlarından itibaren el süpürge işi yapan Başak, mesleğe ilk olarak Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde başladığını, daha sonra babadan oğula mesleği olarak devam ettiğini kaydetti.

"Yeni yetişen çırak yok kimse meslek edinmiyor"

Bu gezi işimiz aileden gelen bir gelenektir ve ailem uzun yıllardır bu işle meşgul olduğunu belirten Başak, "Babam, amcalarım ve amcamın çocukları hepsi süpürge işiyle uğraşıyorlar. Bizim için bir meslek olan iş böyle başladı. Babadan oğula devam eden bir meslektir. Teknolojinin gelişmesi bizi büyük bir etkilemeye neden oldu. Üretim azaldığı için bulunduğumuz malzeme çok az bu azlıkta da malzeme ve fiyatlardan dolayı bizi bitiriyor. Yeni yetişen çırak yok kimse meslek edinmiyor." dedi.

"Birilerinin sanat öğrenmesi gerekiyor"

Yüksel Başak

Herkes büyük zirveye bakıyor. Hâlbuki zirve öyle değil. Birilerinin sanat öğrenmesi gerekiyor diyen Başak, "Herkes doktor avukat ve mühendis olur. Ama sanat bambaşka bir şeydir. Yok, olanı var ediyorsun ve güzellik sunuyorsun bir ortama. Babam bize bıraktı mesleği bizden sonrası da olmaz ve biter. Bursa merkezinde iki tane süpürge işi yapan var. Biri biz yapıyoruz diğeri de amcamın oğlu yapıyor. Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. 50 senedir bu işle uğraşıyorum. Babam Bulgaristan göçmeni ve orda bu işi yapmış daha sonra Bursa'ya kadar getirmiş bu süpürge mesleğini ve bizde devam ediyoruz. Bursa merkez Cumhuriyet Caddesinde babamla beraber yaklaşık 60- 70 yıldır esnaflık yapıyoruz." diye belirtti.

Sanatkâr yetkililerden bir destek istediği yoktur

Cumhuriyet Caddesinde bu işe başladığında altı yaşında olduğunu söyleyen Başak, "Sanatla uğraşan bütün meslekler ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekler hayata tutmak çok kolay aslında ama yapılmıyor. Yapılırsa hepsi durur. Bir sanatkâr yetkililerden bir destek istediği yoktur. Beni elemeyin bırakın olduğu yerde kalayım ve devam ettireyim mesleğimi. Bulunduğu yeri kaybettirmeyin ve başka bir şey yapmayın gerek de yoktur. Kimse destek istemiyor bulunduğu yerde onu koru yeterlidir. Koruyorsunuz diyorsunuz ama yarın rafa kaldırıyorsunuz. Bak söylüyoruz rafa kalkmasın söylüyorsunuz ama yarın atmayın rafa sonradan atılıyor. Sonuç 5-10 sene sonra yeniden gün yüzüne çıkıyor." ifadelerini kullandı. (İLKHA)