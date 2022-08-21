El Salvador'da son 5 ayda 50 binden fazla kişi gözaltına alındı

Bölge basınında çıkan habere göre, devletin çetelerle mücadele etmek amacıyla çeşitli tarihlerde uzattığı OHAL süresince on binlerce kişi gözaltına alındı.

Adalet ve Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke geneli operasyonlarda, mart ayından bugüne kadar çete üyesi ya da suç örgütleriyle bağlantılı 50 bin 270 kişinin yakalandığı belirtildi.

Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin "çetelere karşı savaş" olarak nitelendirdiği operasyonlarda; 1322 silah, 1582 araba ile 1 milyon doları aşkın paraya el konulduğu ifade edilen açıklamada, suç örgütlerine büyük darbe vurulduğu kaydedildi.

El Salvador Kongresinde hükümetin isteği üzerine 16 Ağustos Salı günü gerçekleşen oylamada, OHAL kararının eylül ayına kadar uzatılması kabul edilmişti.

Öte yandan gözaltına alınanlardan 42 bin 500 kişinin erkek, 7 bin 500 kişinin ise kadın olduğu bilgisi paylaşılırken, 34 bin 560 kişinin MS13 çetesine mensup, 6 bin 372 kişinin ise diğer çetelelere bağlı olduğu belirtildi.

Çete üyelerine tehdit

Bukele, 28 Mart'taki açıklamasında da Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunun (IACHR) geçmişte çeteleri güçlendirdiği, ateşkese sponsor olduğu suçlamasında bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından hapiste bulunan çete üyelerinin yarı çıplak fotolarını paylaşan Bukele, çete liderlerinden teslim olmalarını aksi halde kendilerini kötü bir sonun beklediğini kaydetmişti.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaş