  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem El Salvador Devlet Başkanı Filistinli çıktı! Dedesi Osmanlı vatandaşı, babası imam...
Gündem

El Salvador Devlet Başkanı Filistinli çıktı! Dedesi Osmanlı vatandaşı, babası imam...

Şu sıralar Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Osmanlı torunu çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 10:27:00 - 2022-01-20 10:35:02
El Salvador Devlet Başkanı Filistinli çıktı! Dedesi Osmanlı vatandaşı, babası imam...

Yeni Akit

Şu sıralar Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Osmanlı torunu çıktı. Dedesi Filistin'in hiristiyan Araplarından olan Bukele, 1981'de El Salvador'da doğdu. Dedesinin Osmanlı Pasaportuyla Latin Amerika'ya göç ettiği biliniyor. Babası Armando Bukele Kattán ise sonradan İslamiyeti seçerek ülkede müslüman cemaatin kurulmasına öncülük etmiş ve yaptırdığı camilerin imamlığını üstlenmiş bir iş adamı.

Nayip Bukele'nin kökleri Osmanlı Devleti egemenliğindeki Filistin'e dayanıyor. Bukele, 20. yüzyılın başında Filistin'in Kudüs topraklarından Osmanlı pasaportuyla Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor.

Babası, tanınmış Müslüman bir iş adamı ve yerel imam olan Bukele, 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Babası Armando Bukele El Salvador Müslüman toplumunun önde gelen figürlerinden biriydi.

Nayib Bukele'nin ise İslam ile bağı ya da ilgisinin olup olmadığı bilinmiyor. Bukele'nin eşinin yahudi kökenli olduğu iddia ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay