El Salvador Devlet Başkanı Filistinli çıktı! Dedesi Osmanlı vatandaşı, babası imam...

Yeni Akit

Şu sıralar Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Osmanlı torunu çıktı. Dedesi Filistin'in hiristiyan Araplarından olan Bukele, 1981'de El Salvador'da doğdu. Dedesinin Osmanlı Pasaportuyla Latin Amerika'ya göç ettiği biliniyor. Babası Armando Bukele Kattán ise sonradan İslamiyeti seçerek ülkede müslüman cemaatin kurulmasına öncülük etmiş ve yaptırdığı camilerin imamlığını üstlenmiş bir iş adamı.

Nayip Bukele'nin kökleri Osmanlı Devleti egemenliğindeki Filistin'e dayanıyor. Bukele, 20. yüzyılın başında Filistin'in Kudüs topraklarından Osmanlı pasaportuyla Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor.

Babası, tanınmış Müslüman bir iş adamı ve yerel imam olan Bukele, 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Babası Armando Bukele El Salvador Müslüman toplumunun önde gelen figürlerinden biriydi.

Nayib Bukele'nin ise İslam ile bağı ya da ilgisinin olup olmadığı bilinmiyor. Bukele'nin eşinin yahudi kökenli olduğu iddia ediliyor.