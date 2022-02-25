El Mütekebbir ne demek? El Mütekebbir'in anlamı! El mütekebbir zikrinin faziletleri

El mütekebbir esması Esmaül hüsna da yer alan okunmasında fazilet ve faydalar bulunduran esmadır. El mütekebbir ismi şerifi zikir olarak okunurken Ya mütekebbiru celle celaluh şeklinde okunmaktadır.

El Mütekebbir ne demektir? El Mütekebbir isminin anlamı

El mütekebbir esmasının anlamı büyüklük ve ululuk sahibi Allah olmaktadır. En büyük ve en ulu yaratıcının Allah olduğu anlaşılmaktadır. El mütekebbir ismi şerifi Kuranı kerimde birçok ayette geçmektedir. Allahu Teala’nın güç sahibi en büyük ve yüce olduğunu belirtmektedir.

El Mütekebbir Esmasının türkçe anlamı nedir?

El mütekebbir esmasının kelime kökü kebir kelimesinden gelmektedir. Kebir kelime anlamı büyük demektir. Sıfat olarak kullanılmaktadır. Mütekebbir kelimesinin Türkçe anlamı ise en büyük demektir. El mütekebbir Türkçe anlamı varlığından daha büyük hiçbir varlık bulunmayan en büyük anlamına gelmektedir.

EL Mütekebbir zikrinin faziletleri ve faydaları nelerdir? Ya mütekebbir fazileti

- Allah’ın (cc) zatını bizzat anlatan bu ismi şerif zikir yapılırken, tespih çekilirken çokça tercih edilir. İnanılır ki bu ismin yüzü suyu hürmetine kişi düşmanlarına karşı güçlü ve kuvvetli olur. Kendisinde düşmanlarını alt etme gücü bulur.

- El Mütekebbir ismi şerifi çokça zikredildikçe faziletleri görülür. Dünya işlerinde bolluk ve bereketin arttığı görülür. Allah’ın (cc) izni ile anlamını bilerek zikredersek bu dünyada yaşadığımız sıkıntılarımız kaybolur.

- El Mütekkebir esması faydalarından biri de musibetlere ve belaya karşı koruyucu olmasıdır.

- Bu esmayı okuyan herkes maddi ve manevi anlamda büyük kazanç ve kolaylık elde eder.

- Allah'ın 99 isimlerinde biri olan El muktedir'i okunduğunda kişi saygı duyulan bir makama erişir ve insanlar tarafından sevilen ve saygı duyulan bir kişi olur.

El - Mütekebbir esması sadece Allah’a yakışır. Büyüklük taslayan insanlar kibir ehli olurlar. İlk kibir yapan şeytan olmuştur. Bu davranıştan dolayı cennetten ebedi kovulmuştur.

Hz. Mevlana bizlere İblisin cennetten kovulmasını şöyle nakletmiştir:

- "İblis, Hazret-i Adem’e secde etmeyip Allah'ın emrine karşı gelince:

- Benim zatım ateşten, onunki çamurdandır. Yüksek olanın aşağı olana secde etmesi nasıl yakışık alır?" dedi.

İşte İblis, Allah’a edepsizce karşılık vermesi yüzünden lânete uğradı ve huzur-i ilahiden kovuldu. Üstelik bir de küstahlık edip, kendisini yaratanla cidale kalkıştı." (Fihi Ma Fih, s.159)

El mütekebbir zikrinin faziletleri

El mütekebbir zikrini okuyan kişi düşmanlarına karşı güçlü ve kuvvetli görünmekte ve düşmanlarını alt edecek gücü kendinde bulabilmektedir. El mütekebbir esmasının zikrinin faziletleri arasında bolluk, bereketin arttığı dünya işlerinin yoluna girdiği bilinmektedir.