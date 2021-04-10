El-Menfi'ye Trablus Büyükelçisi Yılmaz'dan güven mektubu
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye güven mektubu sundu.
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye güven mektubunu takdim etti.
Büyükelçi Yılmaz, Başkan el-Menfi tarafından başkent Trablus’taki devlet konuk sarayında düzenlenen törenle kabul edildi.
Yılmaz, Libyalı lidere güven mektubunu sundu.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca 12 Şubat'ta Trablus Büyükelçisi olarak atanan Yılmaz, 3 Mart'ta görevine başladı.