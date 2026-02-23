El Mencho kimdir? Avokado tarlasından suç imparatorluğuna

Meksika tarihinin en kanlı figürlerinden biri olan El Mencho, sadece bir suç örgütü lideri değil, aynı zamanda fakir bir köylüden küresel bir fentanil barona dönüşen "gölge bir güç" olarak tarihe geçti. İşte "Horozların Efendisi" olarak da bilinen Cervantes'in 60 yıllık yaşam öyküsü:

1. Yoksulluk ve İlk Suçlar: Beşinci Sınıfta Okulu Bıraktı

17 Temmuz 1966'da Michoacán’ın küçük bir köyünde, avokado yetiştiren fakir bir ailenin 6 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

Eğitim: Ailesine yardım etmek için ilkokul 5. sınıfta eğitimini yarıda bıraktı.

İlk İş: 14 yaşındayken esrar tarlalarında bekçilik yaparak suç dünyasına ilk adımını attı.

2. "Gurbet" Yılları: San Francisco’da Hapis ve Sınır Dışı

80’li yıllarda daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla ABD’ye (San Francisco) geçti. Ancak burada inşaat işçiliği yerine uyuşturucu ticaretine yöneldi:

1986-1989: Eroin ve metamfetamin satışı nedeniyle defalarca tutuklandı.

Sınır Dışı: 1992’de hapis cezasını tamamladıktan sonra Meksika’ya sınır dışı edildi. Bu olay, onun kaderini değiştiren dönüm noktası oldu.

3. Polisten Barona: Maskenin Altındaki Yüz

Meksika'ya döndüğünde şaşırtıcı bir şekilde polis memuru oldu. Jalisco eyaletinde bir süre görev yaptıktan sonra, aslında koruması gereken yasaları çiğneyerek "Milenio Karteli"ne katıldı. Kartel liderinin kız kardeşi Rosalinda González Valencia ile evlenerek yerini sağlamlaştırdı.

4. CJNG’nin Doğuşu: "El Chapo"ya Rakip Oldu

2010’lu yılların başında, Sinaloa Karteli'nin zayıflamasını fırsat bilerek kendi örgütünü, Jalisco Yeni Nesil Karteli'ni (CJNG) kurdu. El Mencho, El Chapo gibi gösterişi seven bir lider değildi:

Gölge Yaşam: Mütevazı bir hayat yaşadı, lüks villalar yerine dağlarda gizlendi. Bu strateji onun yıllarca yakalanmamasını sağladı.

Askeri Disiplin: Örgütünü bir ordu gibi yönetti. Kartel üyelerine askeri eğitim aldırdı, tanksavar ve roketatarlar kullanarak Meksika ordusunun helikopterlerini düşürdü.

5. "Horozların Efendisi" ve Acımasızlık

Lakabı olan "El Señor de los Gallos" (Horozların Efendisi), horoz dövüşlerine olan tutkusundan geliyordu. Rakip kartel üyelerinin cesetlerini köprülere asması ve fentanil krizindeki rolüyle ABD’nin en çok arananlar listesinde 1. sıraya yükseldi. Başına konan 15 milyon dolarlık ödül, onun ne kadar büyük bir tehdit olduğunun kanıtıydı.

Son Durak: Jalisco Dağları

El Mencho'nun hikayesi, başladığı yer gibi yine dağlık bir arazide (Tapalpa) sona erdi. Meksika ordusunun hava operasyonunda ağır yaralanan lider, 22 Şubat 2026'da helikopterle başkente götürülürken hayatını kaybetti.