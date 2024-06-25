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Dünya El Kassam'dan bir ilk! Güdümlü füzeyle işgal rejimini vurdu
Dünya

El Kassam'dan bir ilk! Güdümlü füzeyle işgal rejimini vurdu

Yeniakit Publisher
2024-06-25 13:09:00 -
El Kassam'dan bir ilk! Güdümlü füzeyle işgal rejimini vurdu

9 aydır işgal rejiminin saldırılarına karşı destansı bir direniş sergileyen Filistin direnişi, yeni görüntüler yayınladı.

9 aydır işgal rejiminin saldırılarına karşı destansı bir direniş sergileyen Filistin direnişi, yeni görüntüler yayınladı.

Kassam Tugayları'nın yayınladığı yeni görüntüde ise, ilk kez termal başlıklı güdümlü füzeler kullandığı görüldü.

İşgal rejiminin askeri araçlarının bulunduğu alan güdümlü füzeyle vurduğu anları paylaşan Kassam Tugayları'nın son videoda kullandığı silah, Çin yapımı HJ-8 tanksavar füzesi olduğu görülüyor.

"Kırmızı Ok" olarak bilinen tanksavar füzesi, yerden fırlatıcı ve optik izleyici aracılığıyla fırlatılan ikinci nesil tel güdümlü bir füzedir. Füzenin termal savaş başlığı var. (İLKHA)
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