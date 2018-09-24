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El Kaide'ye katılmak için Fransa'dan geldi, Esenler otogarında enselendi!

El Kaide'ye katılmak için Türkiye'ye gelen Fransız kadın Esenler otogarında enselendi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:19
El Kaide'ye katılmak için Fransa'dan geldi, Esenler otogarında enselendi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Fransa'da yaşayan Prescillia C., Telegram üzerinden tanıştığı bir örgüt üyesi aracılığıyla El-Kaide'ye katılmaya karar verdi. 

Türkiye'ye gelen kadını örgüt üyesi Yılmaz Ş., Bahçelievler'deki hücre evine götürdü. Suriye'ye geçmek için Adana'ya gitmek üzere İstanbul Otogarı'na giden Prescillia C. şüpheli tavırları üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Pişman olup Fransız Konsolosluğu'nu aradığını söyleyen kadın Fransız görevlilere teslim edildi. Yılmaz Ş. ise tutuklandı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 08:19
  1. İstanbul
  2. Adana
  3. fransa
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