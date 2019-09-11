El Kaide liderinden o ülkelere saldırı çağrısı El Kaide lideri Zevahiri, 11 Eylül 2001 saldırılarının yıl dönümünde saldırı çağrısı yaptı.

11 Eylül 2001 saldırılarının yıl dönümünde konuşan El Kaide lideri Zevahiri; Rus, Amerikan, Avrupalı ve İsrail hedeflerine saldırı çağrısı yaptı. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.