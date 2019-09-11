El Kaide liderinden o ülkelere saldırı çağrısı

El Kaide lideri Zevahiri, 11 Eylül 2001 saldırılarının yıl dönümünde saldırı çağrısı yaptı.
11 Eylül 2019 Çarşamba 19:11
11 Eylül 2001 saldırılarının yıl dönümünde konuşan El Kaide lideri Zevahiri; Rus, Amerikan, Avrupalı ve İsrail hedeflerine saldırı çağrısı yaptı.
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