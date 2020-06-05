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Dünya

El-Kaide lideri öldürüldü

Fransa Savunma Bakanlığı, Mali'de düzenlenen operasyonla Mağrip El Kaidesi'nin lideri 'Ebu Musab Abdülvedud' lakaplı Abdülmelik Drudkal'ın öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 23:40:00 - 2020-06-06 00:31:37
El-Kaide lideri öldürüldü

Fransa, Mali'nin kuzeyinde yürütülen operasyonda Mağrip El Kaidesi'nin lideri 'Ebu Musab Abdülvedud' lakaplı Abdülmelik Drudkal'ı öldürdüklerini açıkladı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransız kuvvetlerinin 3 Haziran'da Mali'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonda Mağrip El Kaidesi'nin Cezayir asıllı lideri, 'Ebu Musab Abdülvedud' lakaplı Abdülmelik Drudkal ve adamlarını öldürdüğünü açıkladı.

 

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