El işi hem sizi, hem çocuklarınızı mutlu eder



Halbuki her insan için basitten karmaşığa doğru yapılacak o kadar iş vardır ki, zamanla ustalaşır. Hatta yetenek ortaya çıkar ve kişi adeta sanatçıya dönüşür.

İşte elişi kağıtlarıyla başlanacak işler bunun en güzel örnekleri. "Elimden hiç bi'şi gelmez!" diyen biri şu sunduğumuz fotoğraflara baktığında mutlaka, "Ay bunu ben bile yapabilirim!" diyeceğini birini hemen farketmiştir.

Eh, işte siz de ondan başlayın ve gide gide şu son derece etkileyici dallarından kuşlar havalanan ağaç çalışmasına ulaşın.

Çocuklar eğlensin mutlu olsun diye başladığınız elişi kağıtları, bir süre sonra tutkunuz haline gelsin. Yaptığınız tablolarla evinizi süsleyin. İçinizdeki cevheri ortaya çıkarın.

Ne denmiştir hani Şair Nef'î, Murad-ı Rabi Han'a; ünlüdür: Doruk seyreylemekle dağa çıkılmaz!