El-Fihri’yi anlatan Türk yazar, ABD’de ‘en çok satanlar’ listesine girdi

New Jersey eyaletinde yaşayan yazar Yüksel, yazdığı İngilizce resimli çocuk kitabıyla ilkinde olduğu gibi Amazon’da “İslami Biyografi” kategorisinde en çok satanlar listesine girdi. Yüksel, “One Wish: Fatima Al-Fihri and the World’s Oldest University” isimli yeni kitabıyla, ABD’de doğup büyüyen Müslüman çocuklara dünyanın en eski üniversitesinin kurucusu, Müslüman ilim kadını Fatıma el-Fihri’yi tanıtarak kendi kimliklerine duyduğu güveni artırmayı amaçladığını söyledi.

Tam adı Fatıma Muhammed el-Fihri el-Kureyş olan ve günümüzde Tunus sınırlarındaki Kayrevan’da 9’uncu asırda doğan el-Fihri’nin adını ilk defa 12 yıl önce duyduğunu belirten yazar, “Onu daha önce tanımadığıma hayıflandım. Yaklaşık 1200 sene önce dünyanın en eski üniversitesini kuran bir Müslüman kadını çocuklarımıza tanıtma fırsatını tepemezdim” ifadelerini kullandı.

“Hayatını ve servetini ilime adamış bir kadın”

ABD’de çocukların rol model alacağı Müslüman şahsiyetlerle ilgili kaynakların “yok denecek kadar az olduğunu” söyleyen Münevver Yüksel, kendi çocukları ilkokuldayken aynı sıkıntıyı yaşadığını, bunun için kitabının kahramanı olarak “hayatını ve servetini ilime adamış örnek bir kadını” seçtiğini belirtti.

Çocuk yaşta ailesiyle 1975’te New York’a göç eden Yüksel’in, farklı kültür ve mimari özelliklere ait camileri anlatan İngilizce çocuk kitabı “In My Mosque” Amazon’da “çok satanlar” listesine girmiş, ABD’de birçok ödül kazanmıştı. Amerikan Okul Kütüphanesi Dergisi tarafından da ödüle layık görülerek devlet okulları kütüphaneleri için tavsiye listesine giren kitap, uluslararası düzeyde de beğeni toplamıştı.