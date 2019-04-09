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El emeği takılar görücüye çıktı

‘M Takı Grubu’ tarafından hazırlanan ‘Takı Tasarım Sergisi’ Marmaris’te açıldı.

09 Nisan 2019 Salı 09:59
El emeği takılar görücüye çıktı

‘M Takı Grubu’ tarafından hazırlanan ‘Takı Tasarım Sergisi’ Marmaris’te açıldı. Meral Bulucu, Nur İşlek, Filiz Arı, Sevin Adalıoğlu, Necla Kara ve Filiz Sarıgül’ün el emeği ürünlerinin görücüye çıktığı sergi 13 Nisan’a kadar gezilebilecek.


M Takı Grubu tarafından hazırlanan ‘Takı Tasarım Sergisi’ düzenlenen kokteyl ile kapılarını açtı. Marmaris Kültür Sanat Evi’nde açılan sergide, Meral Bulucu, Nur İşlek, Filiz Arı, Sevin Adalıoğlu, Necla Kara ve Filiz Sarıgül tarafından yapılan el emeği takılar sergileniyor. Marmarisli sanatseverlerinyoğun ilgi gösterdiği sergide özgün tasarım ürünler de yer alıyor. Açılış kokteylinde takı öğretmeni Meral Bulucu davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Geçen yıl ilk sergilerini açtıklarını belirten Bulucu, “Geçen yıl, ilk sergimiz açmıştık. Sizlerden çok büyük takdirler, beğeniler aldık. Bu bizim için bir motivasyon kaynağı oldu. Bu sene bizler çok daha güzel şeyler, çok daha yenilikçi ürünler çıkardık. Umut ediyoruz ki bu sene de sizlerin beğenilerini, takdirlerinizi kazanırız. Ve ileriki yıllar için bu bizim için bir güç kaynağı olur.” dedi. Sergi 13 Nisan’a kadar açık kalacak.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 09:59
  1. sergi
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