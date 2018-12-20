0553 313 94 23

El çabukluğu ile bilekliği çaldılar

Manisa'da bulunan Koza Parkı yakınındaki bir kuyumcuya müşteri kılığında giren 2 kadın, el çabukluğuyla denedikleri bilekliklerden birini çaldı.

20 Aralık 2018 Perşembe 18:25
El çabukluğu ile bilekliği çaldılar

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir kuyucuya müşteri gibi giren iki kadın, denedikleri bilekliklerden birini el çabukluğu ile çaldı. Hırsızlık işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, polis, 2 kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Turgutlu-Manisa Eski Karayolu üzerindeki Koza Parkı yakınındaki bir kuyumcuya, bugün saat 14.30 sıralarında gelen 2 kadın, altın bilekliklere bakmak istedi. Bunun üzerine tezgahtarın çıkardığı bileklikleri deneyen kadınlar, bir süre sonra diğer modelleri de görmek istediklerini söyledi. Çok sayıda bilekliği deneyen 2 kadın, istedikleri modeli bulamadıklarını belirtip, kuyumcudan çıktı.

İki kadının ayrılmasından sonra, bilekliklerden birinin eksik olduğu farkeden tezgahtar, işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden müşteri gibi gelen 2 kadından birinin, bilekliği ceketinin iç cebine koyduğunu tespit edip, durumu polise bildirdi. Polis, İzmir plakalı bir otomobille olay yerinden ayrıldıkları tespit edilen kimliği belirsiz iki kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 18:25
  1. İzmir
  2. Manisa
  3. Turgutlu
  4. HimmetHırsızlık Israf
  5. kuyumcu soygunu
  6. El çabukluğu ile bilekliği çaldılar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa edeceği iddiası) Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok."
    1. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
    2. Yıldırım: "Cezaların yazıldığı günden..
    3. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
    4. Hollywood yapımcısı Weinstein'ın..
    5. Türkiye-İran İş Forumu
    6. Peynir satın alırken...
    7. Gürcan Balık'ın tahliyesi durduruldu
    8. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    9. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    10. Binali Yıldırım: O cezaları sileceğiz
    11. Yemen'den Türkiye'nin yardım ve..
    12. Alex Sandro, 2023'e kadar Juventus'ta
    13. Horlama ve ağız kokusu
    14. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    15. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz..
    16. Eski büyükelçi Balık'a yeniden..
    17. SPK’dan "sosyal medyada manipülasyon"..
    18. Sudan’daki gösterilerde 2 kişi ölü
    19. 3'lü çete toplandı! Zirvede dikkat..
    20. "Artı İstihdam Hizmet Noktası" programı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'