El çabukluğu ile bilekliği çaldılar

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir kuyucuya müşteri gibi giren iki kadın, denedikleri bilekliklerden birini el çabukluğu ile çaldı. Hırsızlık işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, polis, 2 kadının yakalanması için çalışma başlattı.



Turgutlu-Manisa Eski Karayolu üzerindeki Koza Parkı yakınındaki bir kuyumcuya, bugün saat 14.30 sıralarında gelen 2 kadın, altın bilekliklere bakmak istedi. Bunun üzerine tezgahtarın çıkardığı bileklikleri deneyen kadınlar, bir süre sonra diğer modelleri de görmek istediklerini söyledi. Çok sayıda bilekliği deneyen 2 kadın, istedikleri modeli bulamadıklarını belirtip, kuyumcudan çıktı.



İki kadının ayrılmasından sonra, bilekliklerden birinin eksik olduğu farkeden tezgahtar, işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden müşteri gibi gelen 2 kadından birinin, bilekliği ceketinin iç cebine koyduğunu tespit edip, durumu polise bildirdi. Polis, İzmir plakalı bir otomobille olay yerinden ayrıldıkları tespit edilen kimliği belirsiz iki kadını yakalamak için çalışma başlattı.