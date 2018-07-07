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El bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki hudut birliğinde el bombasının kazara patlaması sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 22:11
El bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Küçük Ağrı Dağı mevkisindeki hudut birliğinde kazaen bir el bombasının patlaması sonucu biri ağır 3 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan asker, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 22:11
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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