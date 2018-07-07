El bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Küçük Ağrı Dağı mevkisindeki hudut birliğinde kazaen bir el bombasının patlaması sonucu biri ağır 3 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan asker, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.