El bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki hudut birliğinde el bombasının kazara patlaması sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.07 Temmuz 2018 Cumartesi 22:11
Küçük Ağrı Dağı mevkisindeki hudut birliğinde kazaen bir el bombasının patlaması sonucu biri ağır 3 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan asker, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
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