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Aktüel

El-Bab’ta patlama: 5 yaralı

EL-BAB(İHA)-Suriye’nin El-Bab ilçesinde patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 01:20:31 -
El-Bab’ta patlama: 5 yaralı

EL-BAB(İHA)-Suriye’nin El-Bab ilçesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.


Suriye’nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde bulunan benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası benzin istasyonu alevlere teslim olurken, bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi ve ambulans sevk edildi. Ekipler çıkan yangını kontrol altına alamaya çalışıyor. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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