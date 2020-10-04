El Bab'ta bomba yüklü araçla saldırı! ölü ve yaralılar var
Suriye'de El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Suriye Milli Ordusu'ndan 2 polis ölürken, 6 kişi de yaralandı.
Teröristlerden arındırılan Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na bağlı polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 2 polis ölürken, 6 kişinin yaralandığını belirtildi.
Bombalı saldırı sonrası çevrede maddi zarar oluştuğu belirtilirken, Saldırıda PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlendiği açıklandı.