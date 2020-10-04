  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya El Bab'ta bomba yüklü araçla saldırı! ölü ve yaralılar var
Dünya

El Bab'ta bomba yüklü araçla saldırı! ölü ve yaralılar var

Suriye'de El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Suriye Milli Ordusu'ndan 2 polis ölürken, 6 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 04:55:00 -
El Bab'ta bomba yüklü araçla saldırı! ölü ve yaralılar var

Teröristlerden arındırılan Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na bağlı polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 2 polis ölürken, 6 kişinin yaralandığını belirtildi.

Bombalı saldırı sonrası çevrede maddi zarar oluştuğu belirtilirken, Saldırıda PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlendiği açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü
Dünya

Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbay..
Bu da oldu, Ali Kırca'yı da 'öldürdüler'! Açıklama geldi
Gündem

Bu da oldu, Ali Kırca'yı da 'öldürdüler'! Açıklama geldi

Eski sunucu Ali Kırca da 'sosyal medyada öldürülenler' arasına girdi. Gazeteci Murat Çelik, Ali Kırca'nın hayatını kaybettiği yönünde çıkan..
Dünyada sayılı! TSK envanterine giriyor
Teknoloji

Dünyada sayılı! TSK envanterine giriyor

MKEK, TSK envanterinde yer alan paletli zırhlı araçların modernizasyonu için hibrit, insansız ve silah sistemi içeren çözüm geliştirdi...
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay