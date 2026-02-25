  • İSTANBUL
Yaşam El arabasındaki süt bir anda döküldü! Gencin çaresiz anları kamerada
Yaşam

El arabasındaki süt bir anda döküldü! Gencin çaresiz anları kamerada

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Amasya’da ailesine destek olmak için süt taşıyan lise öğrencisinin talihsiz anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyenler gencin üzüntüsüne ortak oldu.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir lise öğrencisinin yaşadığı talihsiz anlar yürek burktu. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Hacı Abdullah Kışlası Mahallesi'nde besledikleri ineklerden sağdıkları 2 bidon sütü el arabasıyla taşıyan lise öğrencisi Hamza Karakuş, şanssız bir olay yaşadı. Bidonlardan birini kaldırınca diğer bidon yere düşerek içindeki sütler döküldü. Şok yaşayan gencin o anlarda çaresizce bekleyişi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 

Ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalışan yeğenini teselli eden Serkan Karakuş, "Biz de görüntüleri izlerken üzüldük. Yeğenim süt döküldükten sonra pınardan su getirip yerleri de yıkamış" diye konuştu.

