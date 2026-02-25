  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Musk'ın artık bir düşmanı daha oldu! Avukatlar her an harekete geçebilir!
AA Giriş Tarihi:

Musk'ın artık bir düşmanı daha oldu! Avukatlar her an harekete geçebilir!

Meksika Devlet Başkan Claudia Sheinbaum, kendisi hakkında uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğu iddiasında bulunan Elon Musk hakkında yasal işlem başlatacağını açıkladı.

#1
Foto - Musk'ın artık bir düşmanı daha oldu! Avukatlar her an harekete geçebilir!

Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından Meksika'da artan şiddet olayları, dünyanın gündemine oturdu.

#2
Foto - Musk'ın artık bir düşmanı daha oldu! Avukatlar her an harekete geçebilir!

Meksika basınında yer alan haberlere göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yer alan ve Sheinbaum'un ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle suçlanan teknelere yönelik operasyonlarını eleştirdiği 2025'e ait bir videoya yönelik değerlendirmede bulunan Musk, "O (Sheinbaum) sadece kartel patronlarının ona söylemesini istediklerini söylüyor." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Musk'ın artık bir düşmanı daha oldu! Avukatlar her an harekete geçebilir!

Bunun üzerine, Sheinbaum, günlük basın toplantısında Musk'ın ifadelerine yönelik yaptığı açıklamada, "Bir tür yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz. Avukatlar bunu inceliyor." dedi. Sheinbaum, "Uyuşturucu kaçakçılığıyla yönetilen bir hükümet iddiası, eğer daha önce saçmaysa, şimdi daha da saçma. Kendi ağırlığı altında çöküyor. Artık ne uyduracaklarını bile bilmiyorlar." diye konuştu.

#4
Foto - Musk'ın artık bir düşmanı daha oldu! Avukatlar her an harekete geçebilir!

Ne olmuştu? Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

#5
Foto - Musk'ın artık bir düşmanı daha oldu! Avukatlar her an harekete geçebilir!

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

#6
Foto - Musk'ın artık bir düşmanı daha oldu! Avukatlar her an harekete geçebilir!

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu./

