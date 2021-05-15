  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'de mutasyon paniği! Yalan olabilir
Rusya'ya karşı harekete geçtiler! Yeni bir askeri kuvvet kuruluyor
Bakanlık duyurdu! 499 bin öğretmene aşı randevusu verildi
Hamas "felaket olacak" deyip duyurdu
Dünya El Aksa Tugayları’ndan İsrail’e son uyarı: Bu saatten sonra...
Dünya

El Aksa Tugayları’ndan İsrail’e son uyarı: Bu saatten sonra...

İsrail ile savaş içerisinde olan Filistin'de El Fetih'in silahlı kanadı El Aksa Tugayları'ndan çatışma sürecine ilişkin bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 11:57:00 -

Filistin direnişçiler işgal devleti İsrail'in ölümcül saldırılarına karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Nablus'ta açıklama yapan ve işgal devletini uyaran El Fetih'in silahlı kanadı El Aksa Tugayları, “Nablus, bu saatten sonra işgale kapalıdır.” dedi.

Öte yandan İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzey ve güney kesimlerini bombaladı.

Uçakların kuzeyde Filistin direniş gruplarına ait mevzileri ve bir evi hedef aldığı aktarıldı.

Güneyde ise daha önce bombalanan bir evin uçaklar tarafından ikinci kez hedef alındığı, ayrıca çeşitli noktalara topçu atışıyla saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bolton'dan Rusya çağrısı: Oradaki varlığını sona erdirmeliyiz
Dünya

Bolton'dan Rusya çağrısı: Oradaki varlığını sona erdirmeliyiz

Ruya hakkında açıklamalarda bulunan Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington’a Abhazya ve Güney Osetya'da Rusya'ya karşı k..
Dikkat çeken iddia: Ateşkes görüşmeleri başladı!
Dünya

Dikkat çeken iddia: Ateşkes görüşmeleri başladı!

Lübnan'daki Hamas temsilcisi Ahmed Abdel-Hadi Al-Mayadeen'in 'Ateşkes görüşmeleri başladı' diye açıklama yaptığı iddia edildi.

ABD'den mide bulandıran Filistin yalanı
Dünya

ABD'den mide bulandıran Filistin yalanı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının "meşru müdafaa" olduğu yalanını yineledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay