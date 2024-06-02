El açması çıtır çıtır kat kat nefis börek yapılışı: 15 - 20 adete yakın elde ediliyor! Pratik tarifi aşırı lezzetli!
Türk mutfağında bulunan onlarca börek tariflerinin en sevilenlerinden su böreği, az malzeme ile çok lezzet elde edebileceğiniz nefis bir tarif
El Açması Çıtır Çıtır Kat Kat Nefis Böreğim Tarifi İçin Malzemeler!
Hamuru için;
2 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı süt
1 çimdik tuz
1 yemek kaşığı sirke
Aldığı kadar un
Açmak için;
Nişasta
Aralarına sürmek için;
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Sıvı yağ
İç harcı için;
Peynir
Maydanoz
Siz isteğe bağlı patatesli de yapabilirsiniz!
El Açması Çıtır Çıtır Kat Kat Nefis Börek tarifi!
Öncelikle hamurumuz işin sıvı malzemeleri karıştırıp unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurup hamuru yarım saat dinlendirelim.
24 parçaya bölüp yuvarlak fırın tepsisi boyutunda her bezeyi açalım.
4 ‘er li şekilde aralarına yağ sürüp en üsteki hamurumuza da sürüp yufka şeklinde katlayalım.
Artı işaret şeklinde kesip uç kısımlarına peynirli harcımızı koyup rulo saralım.
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize bütün hamuru aynı işlemi yaparak tepsimize dizip 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim.
Servise hazır çıtır çıtır kat kat enfes böreğim mutlaka denemenizi tavsiye ederiz.(15-20 tane şekline göre çıkıyor)