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Kadın - Aile El açması börek tarifi, nasıl yapılır? Kolay el açması börek tarifi
Kadın - Aile

El açması börek tarifi, nasıl yapılır? Kolay el açması börek tarifi

Çıtır, içi yumuşak, enfes ve kolaylıkla yapabileceğiniz bir börek tarifi ile karşınızdayız.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 14:45:00 -
El açması börek tarifi, nasıl yapılır? Kolay el açması börek tarifi

Çıtır, içi yumuşak, enfes ve kolaylıkla yapabileceğiniz bir börek tarifi ile karşınızdayız. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • yarım su bardağı süt
  • yarım su bardağı sıvı yağ
  • yarım su bardağı yoğurt
  • 2 adet yumurta (birinin sarısını ayırın)
  • yarım paket kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 silme yemek kaşığı tuz
  • 4-4 buçuk su bardağı un
  • oklava tercihen merdane
  • açmak için yeterince un
  • aralarına sürmek için:
  • yaklaşık 3-4 yemek kaşığı tereyağı
  • 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ

İç malzemesi:

  • 750gr. ıspanak 
  • 2 adet soğan
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • tuz, karabiber

Üzerine sürmek için:

  • yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Yapılışı

Tüm sıvı malzemeleri kaba koyun. Yavaş yavaş unu ekleyin ve yoğurun. Yumuşak bir hamur haline getirene kadar un ilave edin. Hamuru 6-7 parçaya ayırın. Yuvarlayın.15-20 dk nemli bezle üzerini kapatarak bekletin. Ispanak harcını hazırlayın. Soğanları doğrayın tavada sıvı yağda kavurun. Sonra ıspanakları ilave edin tuz, karabiberi de ilave ettikten sonra altını kapatın. Ayırdığınız bezeleri unlu tezgahta açın, büyütebildiğiniz kadar büyütün. Araya sürmek için tereyağı ve sıvı yağı birlikte eritin. Açtığınız yufkalara sürün. Ispanaklı içi yufkada dağıtarak serpiştirin.Rulo olacak gibi sarın. Tepsiye istediğiniz gibi yerleştirin. Son olarak üzeri için yazılan malzemeleri karıştırın ve sürün 200 C dereceli fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. 

 

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