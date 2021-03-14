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Eğitim EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2021
Eğitim

EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2021

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı olarak da bilinen 2021 MEB EKYS sınavı, bugün binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Adaylar, sınavın ardından EKYS soruları ve cevapları başta olmak üzere birçok detay hakkında araştırmalara başladı. 2021 MEB EKYS sonuçları öncesinde sınav soruları ve cevapları yayınlandı. İşte EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2021

Yeniakit Publisher
2021-03-14 18:57:00 -
EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2021

ÖSYM duyurdu. 14 Mart'ta (bugün) gerçekleştirilen 2021 MEB EKYS soruları ve cevapları yayınlandı. ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2021-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’unun yayınlandığını duyurdu.

EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2021

MEB EKYS kısaltması ile anılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, binlerce adayın katılımı ile 14 Mart tarihinde tek oturumla sona erdi. MEB'e bağlı olan okullarda müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için kendilerine yöneltilen sorular karşısında ter döken adaylar, sınav sonuçları başta olmak üzere birçok detayı da araştırmaya başlandı. Bunların başında, 2021 MEB EKYS sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı sorusu geliyor. Zira, EKYS soruları ve cevapları ile adaylar EKYS sınav sonuçları öncesinde ön tahminde bulunabilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 MEB EKYS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı.

2021 MEB EKYS sınav soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı.

14 Mart 2021 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2021-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Mart 2021 tarihinde saat 16.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

4 Mart tarihinde gerçekleşen 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları 7 Nisan tarihinde açıklanacak.

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