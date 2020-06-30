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Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-30 00:19:24 -
Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Ekvador'da 4 bin 502'ye, Guatemala'da 727'ye yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 73 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 502'ye, vaka sayısı ise 410 artarak 55 bin 655'e çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 5 bin 720 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala'da ise Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 21 artışla 727 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 533 artarak 16 bin 930'a çıkarken, iyileşenlerin sayısı 3 bin 152 olarak açıklandı.

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