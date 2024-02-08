Ekvador ülkesinden karar çıktı! Anayasa Mahkeme: doktor ötanazi yaparsa suç sayılmayacak! Halkını üzecek haber!

Ekvador'da Anayasa Mahkemesi, ölümcül hastalığı olan bir hastanın yaptığı başvuruyu ele aldığı davada ötanaziyi suç olmaktan çıkardı. Kararın ardından Ekvador, bu prosedüre onay veren ikinci Latin Amerika ülkesi oldu. Dokuz yargıçtan oluşan Anayasa Mahkemesi'nin jürisinin yedisi lehte oy kullandı.

Böylece tedavisi mümkün olmayan ölümcül bir hastanın ötanazi tercihine yardım eden doktorların hapse girmesinin önü kapatılmış oldu. Mahkeme kararında, "onurlu bir yaşam hakkını korumak amacıyla aktif ötanazi prosedürü uygulayan bir doktora cinayet cezası uygulanamaz" denildi. Dava, nörolojik bir rahatsızlık olan ALS (amiyotrofik lateral skleroz) hastası Paola Roldan tarafından ağustos ayında açılmıştı. Roldan şikayetinde, Ekvador ceza kanununun, ötanaziyi cinayet kabul eden ve 10 ila 13 yıl arasında hapis cezası öngören bir maddesine itiraz etmişti. Yatalak hasta Paola Roldan, mahkemeye verdiği ifadede, "Huzur içinde ölmek istiyorum. Yaşadıklarım acı verici, yalnız ve zalimce. Bu bir ölüm savaşı değil. Öleceğimi biliyorum, bu sadece nasıl öleceğime dair bir mücadele." diye konuşmuştu.

Roldan'ın talebini inceleyen mahkeme, "Bu durumdaki birine hayatta kalma zorunluluğu getirmenin mantıksız olacağına" hükmetti. Kolombiya, 1997 yılında ötanaziye onay veren ilk Latin Amerika ülkesi olmuştu.

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