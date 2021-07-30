Ekuban, İtalya yolcusu

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezonda en etkili ayaklarından biri olan Ganalı yıldızı Caleb Ekuban, Genoa ile anlaşmaya vardı.

İtalya kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Genoa, Ekuban için Trabzonspor’a 2,2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 27 yaşındaki yıldız oyuncu Genoa ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor’un 1 milyon euro bonservisle Leeds’ten kadrosuna kattığı Ganalı yıldız Süper Lig’de oynadığı 83 maçta 20 gol atıp 12 asist yapmıştı.

Futbol kariyerine Chievo Verona’da başlayan Ganalı’nin Trabzonspor ile 1 yıllık sözleşmesi kalmıştı.