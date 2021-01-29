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Sağlık Eksikliği korona hastalarında ani ölüme neden olabilen vitamin açıklandı
Sağlık

Eksikliği korona hastalarında ani ölüme neden olabilen vitamin açıklandı

Bilim insanları, yaptıkları araştırma sonucunda K vitamini eksikliğinin çeşitli komplikasyonlara yol açabileceği ve Kovid-19 hastalarında ani ölüme neden olabileceği sonucuna ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 23:50:00 -
Eksikliği korona hastalarında ani ölüme neden olabilen vitamin açıklandı

Hollanda ve Belçikalı bilim insanları, yaptıkları araştırma sonucunda K vitamini eksikliğinin çeşitli komplikasyonlara yol açabileceği ve Kovid-19 hastalarında ani ölüme neden olabileceği sonucuna ulaştı.

Hollanda ve Belçikalı bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi, K vitamininin yeni tip koronavirüsteki (Kovid-19) çifte önemine işaret ederek, eksikliğinin çeşitli komplikasyonlara yol açabileceği ve ani ölüme neden olabileceğine dikkat çekti.

Bilim insanlarına göre, elastik lifleri tahribattan koruyan MGP proteininin aktivitesinden sorumlu K vitamininin eksikliği, Kovid-19'da daha ciddi akciğer hasarına yol açan önemli faktörlerden biri olmanın yanı sıra, vasküler esnekliğin azalmasına neden olan komplikasyonlara yol açabiliyor. Vücut, hasarı iyileştirmek için kan damarlarının duvarlarında kan pıhtıları 'oluşturuyor', bu durum kan dolaşımının bozulmasına ve hatta ani ölüme neden olabiliyor.

K vitamini ayrıca, kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan hücrelerde sentezlenen ve kan pıhtılaşma sistemini baskılayan protein S'yi aktive ediyor. Bununla birlikte K vitamini eksikliği, Kovid-19'da ciddi komplikasyonlara ve ani ölüme neden olan vasküler hasara ve tromboz oluşumuna yol açabiliyor.

İzvestiya gazetesinin bilim insanlarının bulgularına ilişkin görüşüne başvurduğu Rus uzmanlar, K vitamininin Kovid-19'da önemli bir rol oynayabileceğini kabul ederek, vücudun bu maddenin gerekli normunu korumak için, yağlı peynir, süt ve tereyağının yanı sıra daha fazla yeşil sebze tüketilmesini tavsiye etti.

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