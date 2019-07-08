Ekşi Sözlük’ün kurucusuSedat Kapanoğlu hakkında şok iddia! Ünlü gazeteci açıkladı

Ekşi Sözlük Türkiye’nin en çok tartışılan sosyal medya alanlarından birisi. Kullanıcılarının kimliklerini gizleyerek aldıkları anonim hesapların rahatlığıyla yaptıkları paylaşımlar, büyük tepki topluyor. Site kısa süre önce de Yeni Zelanda’da düzenlenen insanlık dışı saldırıya verdiği destekle, öğretmenlere hakaret eden başlığıyla da yıldırımları üzerine çekmişti. Hakkında birçok dava açılan, birçok sayfasına erişim engelli konulan Ekşi Sözlük’ün kurucusu Sedat Kapanoğlu'nun bir çalışanını taciz ettiği iddia edildi.

Fuat Kozluklu paylaştı

Gazeteci, TRT Haber spikeri Fuat Kozluklu,Twitter’den yaptığı paylaşımda, Ekşi sözlük sitesinin kurucusu Sedat Kapanoğlu’nun tacizle suçlandığını iddia etti. Kozluklu paylaşımında “Sosyal medyanın bataklığı ve ruhsal cinayet işleyen sapıkların adresi ekşi sözlük denen lağım çukurdur. Kurucusu Sedat Kapanoğlu denen korkak yanında çalışan bir kadın tarafından tacizcilikle suçlanıyor” ifadelerini kullandı.