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Ekşi Sözlük’ün kurucusuSedat Kapanoğlu hakkında şok iddia! Ünlü gazeteci açıkladı

Sık sık paylaşımları ve açtıkları başlıkları tepki toplayan Ekşi Sözlük’ün kurucusu olan Sedat Kapanoğlu’nun,bir çalışanı tarafından tacizle suçlandığı iddia edildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:57
Ekşi Sözlük’ün kurucusuSedat Kapanoğlu hakkında şok iddia! Ünlü gazeteci açıkladı

Ekşi Sözlük Türkiye’nin en çok tartışılan sosyal medya alanlarından birisi. Kullanıcılarının kimliklerini gizleyerek aldıkları anonim hesapların rahatlığıyla yaptıkları paylaşımlar, büyük tepki topluyor.  Site kısa süre önce de Yeni Zelanda’da düzenlenen insanlık dışı saldırıya verdiği destekle, öğretmenlere hakaret eden başlığıyla da yıldırımları üzerine çekmişti. Hakkında birçok dava açılan, birçok  sayfasına erişim engelli konulan Ekşi Sözlük’ün kurucusu  Sedat Kapanoğlu'nun bir çalışanını taciz ettiği iddia edildi.

Fuat Kozluklu paylaştı

Gazeteci, TRT  Haber spikeri Fuat Kozluklu,Twitter’den yaptığı paylaşımda, Ekşi sözlük sitesinin kurucusu Sedat Kapanoğlu’nun tacizle suçlandığını iddia etti. Kozluklu paylaşımında “Sosyal medyanın bataklığı ve ruhsal cinayet işleyen sapıkların adresi ekşi sözlük denen lağım çukurdur. Kurucusu Sedat Kapanoğlu denen korkak yanında çalışan bir kadın tarafından tacizcilikle suçlanıyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:57
  1. Ekşi Sözlük
  2. Ekşi Sözlük'ün kurucusu
  3. Sedat Kapanoğlu
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  6. TRTHaber spikeri Fuat Kozluklu

YORUM YAZ

  • ArjanArjan18 dk önce
    Tipine bakin alcagin ne mal oldugu belli
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 20 dk önce
    Aynen Öyle. Lağım Çukurdur.
  • MilletMillet34 dk önce
    BU ADAMLARIN TÜMÜ ÜST AKIL TARAFINDAN EĞİTİLMİŞ PROFOSYONEL PSİKOLOJİK HARP TEKNİKERLERİDİR . VE MAALESEF DEVLETİMİZ DEMOKRASİ SAFSATASI NEDENİ İLE BU KÖPEKLERE MÜSAADE EDİYOR.
  • ......54 dk önce
    Adamın tipinde meymenet yok ki.
  • Ziya Ziya 58 dk önce
    Ne beklenir site sakat olunca tabiki sahibide sakat olacak

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