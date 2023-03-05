Ekşi Sözlük'ün kapatılma sebebi ortaya çıktı!

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), 21 Şubat tarihinde Ekşi Sözlük’e erişim engellemesi kararı verdi.

2 Mart Perşembe günü Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, erişim engeli kararının kaldırıldığını duyurdu.

Yeniden kapandı!

Buna karşın Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ise erişim engeli kararının kaldırılmasına BTK tarafından yapılan itirazı değerlendirerek, Ekşi Sözlükʼe yeniden erişim engeli getirilmesine hükmetti.

Ekşi Sözlük erişim engeli kararının gerekçesini sosyal medya hesabından paylaştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapılan paylaşıma göre, Ekşi Sözlük'e ilişkin erişim engeli kararında şu ifadeler yer aldı:

Her ne kadar iş bu hususların düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığı yönünde savunma sunulsa da sitedeki kullanıcıların görüşlerine muhalif paylaşımların, bahsedilen paylaşımlar kadar sitede yer bulmadığı, bu paylaşımların çok kısa sürede siteden kaldırıldığı gibi hususlar dikkate alındığında, site sahibi veya yetkililerin söz konusu paylaşımların oluşturulması veya yayılması hususunda iştiraklerin olmadığının savunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu bağlamda bir kısım içeriklerin yayından çıkarılmasından yeterli olamayacağı, eylemin bireysel/basit nitelikten ziyade daha organize ve sitenin tamamına şamil olduğu…