Ekşi Sözlük’ün ambale yazarları bu örnek karşısında dumura uğradı

Ekşi Sözlük’te bugün Türkiye'nin 1920 ve 30'lu yıllarında yaşanan reform ve inkılap hareketleriyle ilgili manidar bir paylaşım yapıldı.

Bir sözlük kullanıcısı İnstagram’da denk geldiğini söylediği bir örneği paylaştı.

Türkiye'de yapılanlar İngiltere'de yapılabilir miydi?

Söz konusu paylaşımda Osmanlı Devleti’nin ortadan kaldırılarak, Cumhuriyet’in ilanıyla Türkiye’de yapılan reform adı altındaki uygulamalara tam tersi bir örnek verildi. Osmanlı’nın yıkılmasıyla Türkiye’de yapılan uygulamaların İngiltere’de yapılsaydı nasıl olacağından bahsedildi. Verilen örnek karşısında adeta dumura uğrayan Ekşi Sözlük yazarları ideolojik savunmaya geçti.

İşte Ekşi Sözlük yazarlarını dumura uğratan o paylaşım;

"Diyelim ki İngiltere ile Osmanlı savaşa girdi. Başkent işgal edildi. Bir süre sonra bir komutan İngiltere'nin İrlanda tarafından işgal edilen bölümlerini irlanda'ya karşı kazanarak geri aldı. Osmanlı da çok salak olduğu için İrlanda kaybetti diye başkentten geri çekildi.

Bu komutan dedi ki:

"Ben harf devrimi yaptım. bundan sonra İngilizce Osmanlı harfleriyle yazılacak. Binlerce yıllık İngiliz tarihi ve medeniyet arşivleri toplatılacak. Bazıları imha edilecek, bazıları da İrlanda'ya hurda kağıt olarak satılacak. İngiltere, Osmanlı kanunlarına göre yönetilecek."

Yetmedi... Herkes başına Osmanlı sarığı saracak. Hatta Liverpool, sarığa karşı çıktığı içim bombalatılacak.

Tüm kadınlar çarşaf giyecek.

İngiltere'nin eski kralı sürgüne gönderilecek. Kiliseden çan çalmak yasaklanacak.

İngiliz müziği yasaklanacak.

Demokrasi adı altında 30 yıl tek parti rejimi ile ülke yönetilecek. Tüm İngilizler karşı bile olsa her kanun tek kişinin arzusuyla çıkarılacak.

Osmanlı zorlamasıyla seçim yapıldığında da açık oy gizli sayım yapılacak.

Şimdi Osmanlı işgali sürdürse hem maliyeti yüksek olacak hem de bu devrimleri İngiltere'de asla yapamayacaktı. Bu devrimci İngiliz'e onur nişanı vermesi doğal olmaz mıydı?"

Gerçek tarih

Örnekte bahsedilen olayların tam tersi Türkiye tarihinde yaşandı.

- İstanbul, İngiltere tarafından işgal edildi

- Harf değişikliği yapılarak bir milletin kültür birikimi bir gecede yok edildi.

- Sarık takmak yasaklandı

- Şapka takmak zorunlu yapıldı

- Rize şapka kanununa muhalefet nedeniyle bombalandı

- Arapça ezan okumak yasaklandı

- Kur’an okuyanlar ve okutanlar cezalandırıldı

- Muhalefet edenler idam edildi

- Camiler ahıra çevrildi

- Açık oy gizli sayım yapıldı

- Kadınlar batılı kıyafetler giymeye zorlandı

- İngiltere Mustafa Kemal’e onu nişanesi vermek istedi.

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