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Medya Ekşi Sözlük'ten Kemalistleri kışkırtma çabası! İç savaş mı çıkarmaya çalışıyorlar?
Medya

Ekşi Sözlük'ten Kemalistleri kışkırtma çabası! İç savaş mı çıkarmaya çalışıyorlar?

Yeniakit Publisher
2023-08-02 21:37:00 -
Ekşi Sözlük'ten Kemalistleri kışkırtma çabası! İç savaş mı çıkarmaya çalışıyorlar?

Daha önce Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) hadsizce küfreden, toplumun sinir uçlarıyla oynayarak ortamı geren skandalların adresi Ekşi Sözlük, şimdi de Kemalistleri kızdıracak bir eyleme imza attı.

Kemalistlerin her türlü sapkınlık konusunda arka çıktığı Disney Plus platformu, 2023 yılı içerisinde yayınlayacağını ilan ettiği Atatürk dizisini iptal etti.

Atatürk dizisinin platformdan kaldırılması Kemalistlerin tepkisini çekti.

Tam da bugün...

Tam da Mustafa Kemal Atatürk ile Disney Plus'ın tartışıldığı günde, Ekşi Sözlük yazarları "Atatürk ve Hitler'in ortak yönleri" ifadeleriyle başlık attı.

Daha önce Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) küfrederek büyük bir edepsizliğe imza atan Ekşi Sözlük yazarları, toplumların sinir uçlarıyla oynamayı adet haline getirdi.

Kemalist kesimin adeta kutsalı sayılan Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin açılan başlık, "Ekşi Sözlük iç savaş peşinde mi?" yorumlarını beraberinde getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Ekşi Sözlük yazarlarının Kemalistleri ayağa kaldıracak o başlığa yaptıkları yorumlar:

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