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Gündem Ekşi Sözlük'teki 'halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor' başlıklı paylaşım
Gündem

Ekşi Sözlük'teki 'halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor' başlıklı paylaşım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 08:56:00 -
Ekşi Sözlük'teki 'halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor' başlıklı paylaşım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

Bu paylaşımla ilgili şüpheli şahıs veya şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu aşamada soruşturma sonucunda belirlenen hukuki durum ve delil durumu dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı da açıklandı.

 

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