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Gündem Ekşi Sözlük'te büyük şerefsizlik! 7 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiğini böyle anlattı
Gündem

Ekşi Sözlük'te büyük şerefsizlik! 7 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiğini böyle anlattı

"Lağım çukuru" olarak nitelendirilen Ekşi İtiraf’ta "Dün akşam 7 yaşındaki bir kız çocuğuyla ilişkiye girdim. Bakire değildi. Umarım hamile kalmaz" yazısını yazan ‘krneac ırkam’ rumuzlu alçağa tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 11:51:00 -
Ekşi Sözlük'te büyük şerefsizlik! 7 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiğini böyle anlattı

"Lağım çukuru" olarak nitelendirilen Ekşi İtiraf’ta "Dün akşam 7 yaşındaki bir kız çocuğuyla ilişkiye girdim. Bakire değildi. Umarım hamile kalmaz" yazısını yazan ‘krneac ırkam’ rumuzlu alçağa tepki yağdı.

Söz konusu sapık, toplumun ahlakını bozmak için her türlü haltı yiyen tiplerin doluştuğu Ekşi Sözlük'teki iğrenç itirafında "Dün akşam 7 yaşındaki bir kızla ilişkiye girdim. Bakire değildi. Korktuğum şey hamile kalması. Daha ergenliğe girmedi biliyorum lakin yine de içimde o korku var!" ifadelerini kullandı.

Daha sonra gelen tepkiler üzerine bir açıklama daha yapan sapık, "Küfürlü mesajlar alıyorum. Buranın bir itiraf sayfası olduğunu sanıyordum. Kanıt isteyenler bile oldu. Evet kanıt var, buraya yükleyebilirim lakin yüklemeyeceğim. Aptal değilim" alçaklığına imza attı.

 

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

BU  KİMSE BİRAN ÖNCE BULUNUP CEZALANDIRILMALIDIR KESİNLİKLE.

Vahap Kalyoncu

Ekşi değil zehirli sözlük,bunu nasıl yayınlarsın alçaklık bile sizden daha yüksektir.
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