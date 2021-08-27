Ekşi Sözlük'te Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi

Her fırsatta hükümete karşı ayaklanma çağrısı yaparak halkı galeyana getirmeye çalışan Ekşi Sözlük'ün son vukuatı bardağı resmen taşırdı. "İfade özgürlüğü" adı altında rezil paylaşımların yapıldığı Ekşi Sözlük'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık açık ölümle tehdit edildi.

Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi

Türkiye düşmanlarının ve terör yandaşlarının buluşması noktası olan lağım çukuru Ekşi Sözlük'te tepki çeken bir başlık daha açıldı.

"RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında yorum yapan bir Ekşi Sözlük soytarısı, halkın oylarıyla başa gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alenen ölümle tehdit etti.

Söylediklerinin yanına kar kalacağını bilerek klavye başından delikanlılık taslayıp rezil sözler sarfeden karaktersiz şahıs, AK Parti'ye oy veren vatandaşlara "cahil" ve "yobaz" diyerek hakaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı sürece Türkiye'yi yönetmeye devam edeceğini belirten şahıs, "Bu yüzden birisi öldürsün şu herifi" şeklinde küstah ifadeler kullandı.

Ekşi Sözlük soytarısı yaptığı skandal yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Aktroll değilim ve o kadar da düşmedim ancak başlık sahibi arkadaş haklı. Maalesef ülkemizdeki cahil ve yobaz kesim buna son vermediği müddetçe RTE ölene kadar maalesef başımızda kalır. Bu yüzden birisi öldürsün şu herifi."

Söz konusu paylaşım büyük tepkiyle karşılanırken vatandaşlar devlet yetkililerinin harekete geçerek Başkan Erdoğan'ın öldürülmesini isteyen şahsın derhal yakalanmasını istedi.