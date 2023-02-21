Ekşi Sözlük'e erişim engeli
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan sorgulamada, Ekşi Sözlük'ün kurum kararıyla erişime engellendiği görüldü.
Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız" denildi. BTK'nin internet sitesinde yer alan kararda "21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" denildi.
Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Purut ise Twitter hesabından, “Biraz önce @sozluk hakkında bir engelleme kararı olduğunu öğrendik, konuyu araştırıyoruz, bilgi edindikçe paylaşacağız” dedi.
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