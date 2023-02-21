  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir dünya markası oldu! İşte SİHA satılan ve sırada bekleyen ülkeler

Biden'den Rusya'ya ağır suçlama

Heykelden başka bir bildikleri yok! Sarıyer Belediyesi arama-kurtarma köpeğinin heykelini dikecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten flaş Türkiye açıklaması! Dikkat çeken deprem kararı!

İsrailli milletvekillerinden flaş hamle: Netanyahu'ya 'Ukrayna'nın yanında yer alma' çağrısı! Duyurdular

Selçuk Bayraktar'a çirkin iftira! Baykar'dan açıklama geldi... Merak ediliyordu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hemen yarın inşasına başlıyoruz

Dünyaya duyurdular: Rusya'yı NATO değil onlar yendi

Dünyanın farklı ülkelerden yardımlar Diyarbakır'a ulaştı! Ekibindeki kişiler çadır kent ve mekanlara yolluyor

Türk zırhlıları o ülkede ortaya çıktı
Gündem Ekşi Sözlük'e erişim engeli
Gündem

Ekşi Sözlük'e erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan sorgulamada, Ekşi Sözlük'ün kurum kararıyla erişime engellendiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 22:21:00 - 2023-02-21 22:24:37
Ekşi Sözlük'e erişim engeli

Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız" denildi. BTK'nin internet sitesinde yer alan kararda "21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" denildi.

Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Purut ise Twitter hesabından, “Biraz önce @sozluk hakkında bir engelleme kararı olduğunu öğrendik, konuyu araştırıyoruz, bilgi edindikçe paylaşacağız” dedi.

Ekşi Sözlük insanlıktan çıktı! Kazada ölen kadın için ‘Karşıdan karşıya geçerken ölen kara çarşaflı’ sözleri!
Ekşi Sözlük insanlıktan çıktı! Kazada ölen kadın için ‘Karşıdan karşıya geçerken ölen kara çarşaflı’ sözleri!

Gündem

Ekşi Sözlük insanlıktan çıktı! Kazada ölen kadın için ‘Karşıdan karşıya geçerken ölen kara çarşaflı’ sözleri!

Ekşi Sözlük'te büyük şerefsizlik! 7 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiğini böyle anlattı
Ekşi Sözlük'te büyük şerefsizlik! 7 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiğini böyle anlattı

Gündem

Ekşi Sözlük'te büyük şerefsizlik! 7 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiğini böyle anlattı

Ekşi Sözlük’ten, polisimizi şehit eden PKK'lı Dilşah Ercan’a övgü!
Ekşi Sözlük’ten, polisimizi şehit eden PKK'lı Dilşah Ercan’a övgü!

Gündem

Ekşi Sözlük’ten, polisimizi şehit eden PKK'lı Dilşah Ercan’a övgü!

Ekşi Sözlük’te kışlık mont alamayan kız çocuğunun isyanına aşağılık yorum: ‘Hiçbir başı bezliye acımam’
Ekşi Sözlük’te kışlık mont alamayan kız çocuğunun isyanına aşağılık yorum: ‘Hiçbir başı bezliye acımam’

Medya

Ekşi Sözlük’te kışlık mont alamayan kız çocuğunun isyanına aşağılık yorum: ‘Hiçbir başı bezliye acımam’

Ekşi Sözlük'te
Ekşi Sözlük'te "alkol" rezaleti!

Medya

Ekşi Sözlük'te "alkol" rezaleti!

Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Böyle kepazelik görülmedi
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Böyle kepazelik görülmedi

Gündem

Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Böyle kepazelik görülmedi

Ekşi Sözlük'le ilgili şok gelişme! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Ekşi Sözlük'le ilgili şok gelişme! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Medya

Ekşi Sözlük'le ilgili şok gelişme! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Ekşi Sözlük ve Twitter'a yuva yapan virüs: Liberal siyonizm!
Ekşi Sözlük ve Twitter'a yuva yapan virüs: Liberal siyonizm!

Medya

Ekşi Sözlük ve Twitter'a yuva yapan virüs: Liberal siyonizm!

Kapatın artık bu pislik yuvasını! Ekşi Sözlük'ün kaos planı deşifre oldu
Kapatın artık bu pislik yuvasını! Ekşi Sözlük'ün kaos planı deşifre oldu

Gündem

Kapatın artık bu pislik yuvasını! Ekşi Sözlük'ün kaos planı deşifre oldu

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

www

bu pislik kuyusu bir daha acilmamak üzere doldurulmalidir. Devlet kendisine düsmanlik yapan bir yapiya özgürlük hakki tanimamalidir

TC Bursa

İktidar kendince çözümü bulmuş. Kapatarak,ceza keserek, engelleyerek sorunların çözüleceğini veya üstünü kapatacağını düşünüyor herhalde. Ama teknoloji çağında bu hareketler ters teper. Yasak olan daha çok dikkat çeker, daha fazla ilgi uyandırır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23