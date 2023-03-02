Ekşi Sözlük hakkında karar! Böyle duyurdular...
9 gündür kapalı olan Ekşi Sözlük adlı hakaret 4.Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile yeniden açıldı.
4.Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karara göre, Ekşi Sözlük hakkındaki erişim engeli kaldırıldı.
Ekşi Sözlük'ün yöneticisi Başak Purut, Twitter paylaşımında "Ekşi Sözlük erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. geçmiş olsun!" dedi.
Ekşi Sözlük'ün Twitter hesabından da, "Yaptığımız itiraz ankara 4. sulh ceza hakimliğince kabul edildi ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi. kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçiyoruz. hukuka inanmaya devam edeceğiz." mesajı paylaşıldı.
Ekşi Sözlük yazarları, erişim engeli getirilmeden önce son olarak, deprem bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, yardım malzemelerini çalmakla suçlayacak kadar alçalmıştı.
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