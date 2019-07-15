Ekşi Sözlük alçaklarının maskelerini bu sefer içerden biri indirdi!

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Milli ve manevi değerlerle alay edilen ahlak dışı gündem başlıklarının oluşturulduğu Ekşi Sözlük adlı lağım çukurunun küfürbaz kullanıcıları 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde de boş durmadı.

251 vatan evladının şehit olduğu binlerce vatandaşın yaralandığı darbe girişimine ‘tiyatro’ diyen sözlük kullanıcıları skandal cümlelerle milletin yazdığı demokrasi destanını FETÖ ağzıyla küçümsemeye kalkıştı.

Ekşi Sözlük küfürbazlarını yerden yere vurdu!

Türkiye’nin uçurumun kenarından döndüğü 15 Temmuz ile ilgili yazılan alçak sözlere tepki gösteren bir sözlük kullanıcısı Ekşi Sözlük’ün çoğunluğunu oluşturan sol görünümlü faşizan tiplerin ne mal olduğunu ortaya koydu.

“15 temmuz 2016 darbesine tiyatro diyen insan” başlığının altına yorum yazan “istheisare” adlı kullanıcı FETÖ’nün hain darbe girimine ‘tiyatro’ diyen alçakları yerden yere vurdu.

İşte o paylaşım;

"Ekşi sözlüğün pembe g*lü sol görünümlü faşizan tipleridir. eziktir. hatta öylesine eziktir ki yıllarca iktidar olamamış olmanın verdiği hırsla, ülke lehine ne varsa hepsini karalama kampanyası yürütür. her güzel şey içinde muhakkak bir kusur arama arayışı içindedir. türkiye cumhuriyeti tarihinin en şanlı olaylarından birini de “tiyatro” diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır.

“ya böyle darbe mi olur ya, darbe dediğin gece 3.00’te falan olur.” diyecek kadar tecrübelidir de eski darbelere partisi destek verdiği için.

onun için 1970’lerde fikren tohumları atılmış, 1980’lerde örgütlenmeye başlamış fethullahçı terör örgütünün sorumlusu da hükümettir (!) “akopo yaptı.” diyecek kadar da siyaseten at gözlüğü takmış tiptir.

o gece müezzini sela vermesin diye dövenler de bunlardır atm’lerden para çekmek için koşanlar da markette kuyruk oluşturanlar da... karo papazı gibi bik bik bik ötmeyi bilirler sadece. onlar için ordu darbe yapıyormuş, bu işte amerikanın bir parmağı varmış, fetöcü subaylar halkın üzerinden tanklarla geçmiş, meclis bombalanmış, skorskyler ölüm saçmış önemi yoktur. tek kelimesi vardır: tiyatro.

be şerefsizin evladı, bu kelimeyi kullanırken biraz utan biraz arlan! 250 insan şehit olmuş, 2000’den fazlası gazi olmuş. utan biraz...

azıcık çıkar siyaset gözlüklerini de sadece demokrasi adına “hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” sözü gereği ordunun milletin iradesine ambargo koyamayışına sevin. sevinmez ama (...) niye? çünkü kendi desteklediği parti muhalefet ya, o yüzden sevinmez. (...) o illâ ister ki kendi tuttuğu parti başta olsun o zaman o söze sahip çıksın. yeni kapı mitingine bile ittire kaktıra, zorla, kerhen gittiler!

ulan o gün umut ettin di mi şerefsiz evladı belki öldürürler dedin rte’yi kurtuluruz dedin? sana diyorum 15 temmuza tiyatro diyen tip! yatacak yeriniz yok lan sizin! öyle karakter yoksunu insanlarsınız siz! rte öldürülseydi tiyatro demezdiniz ama... yeni oluşturulacak sisteme en kolay da siz ve sizinkiler adapte olurdu! o da bir gerçek!

sözlükte ne kadar fetö sempatizanı varsa alayının... ! sözlüğün pembe g*lü sol görünümlü faşizanlarının da... !

15 temmuz şehitlerimizin ruhu şâd olsun inşallah!"

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