Ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır? Düşük kalorili ekmek tarifi

Sağlıklı ekmek tüketmek istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Hazır mayaları kullanmadan, yiyip yiyebileceğiniz en lezzetli ekmeği yapmanız mümkün.

Kalorisi (1 porsiyon için) 145/kcal olan ekmeğimizin en temel malzemesi ekşi maya. Un ve suyu karıştırıp, belli aralıklarla besleyerek oluşturulan ekşi maya, oldukça hassas bir yapıya sahip. En kolay yöntemi ise, güvendiğiniz bir ekşi mayayı alıp, evde besleyerek çoğaltmanız.

KAÇ KİŞİLİK: 10 dilim

HAZIRLAMA SÜRESİ: 6 saat

PİŞİRME SÜRESİ: 1 saat

Malzemeler

400 gram ekmeklik un

300 ml. su

90 gram ekşi maya

2 çay kaşığı tuz

Püf Noktası

Ekşi mayayı ekmeği yapmadan 1 gün önce beslemeniz gerekmektedir. Mayanızı suya koyduğunuzda dibe çöküyorsa kullanıma hazır değildir. Yüzüyorsa kullanıma hazırdır.

Nasıl Yapılır?

Derin bir kaba suyu ekleyin. İçine ekşi mayayı ilave edin. Maya ve suyunuzu iyice karıştırın.

Unu, tuzu iki kez elekten geçirin ve ortasını açarak ekşi mayalı karışımı ekleyin.

Yavaş yavaş yoğurmaya başlayın. Ele yapışan, cıvık bir hamur oluşması gerekiyor. Hamur hazır olunca üzerini kapatın ve yarım saat bekletin.

Yarım saatin sonunda ilk katlama işleminizi yapın. İlk katlamadan sonra yarım saat daha bekletin. Yarım saat aralıklarla toplam 5 kez katlama işlemi gerçekleştirin.

Katlama işlemlerinin ardından bir tencerenin içine bolca un serpin ve bir bez yerleştirin. Onu da bolca unlayarak hamuru içerisine yerleştirin ve kapağını kapatın.

Fırına içi sıcak su dolu bir kap yerleştirin ve hamurunuzu bu şekilde bir saat daha dinlendirin.

Tercihen demir döküm bir pişirme kabının içine pişirme kağıdı yerleştirin. Mayalandırmaya bıraktığınız hamuru yerleştirin, şekil vererek kapağını kapatın. Fırınınızı 200 derece ısıtmaya başlayın. Fırınınızın içinde su dolu bir kap durmaya devam etsin.

Fırınınızın ısındığında ekmeğinizi fırına verin. 40 dakika kapağı kapalı, 20 dakika kapağı açık şekilde pişirin. Afiyet olsun :)