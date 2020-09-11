Ekşi çukurundan kadınları hedef alan ahlaksız başlık! Yorumlar mide bulandırdı

Milli ve manevi değerlere saldırıları ve ahlak dışı gündem başlıklarıyla bilinen lağım çukuru Ekşi Sözlük, bugün de skandal bir başlıkla gündeme geldi. Sözlükte "çırılçıplak görmeden bir kadınla evlenmek" başlıklı bir içerik açılarak sözlük yazarlarına yorumlar yaptırıldı.

Ahlaksız yorumlar peş peşe geldi

Sedat Kapanoğlu'nun kurucusu olduğu Ekşi Sözlük'te bugün açılan "çırılçıplak görmeden bir kadınla evlenmek" başlıklı içerikle Türk toplumunun ahlaki değerlerine bir saldırı daha yapıldı. Dinimizce evlenmeden bir insanın karşı cinse dokunması bile haram olarak görülürken, Ekşiciler evlenmeden eş adayının çırılçıplak görülmesini savunarak Batılı laikçi yaşam tarzını savundu. Ahlaksız yorumlarında daha da ileri giden Ekşi yazarları, sadece görmenin yetmeyeceğini, evlenmeden önce kişilerin cinsel birliktelik yaşamasını savunacak kadar da alçaldı. Bazı Ekşi yazarları ise bu başlığa ve başlık altında yazılan yorumlara tepki gösterdi.

Kadınlar aşağılandı, sözde kadın dernekleri nerede?

Yapılan bazı yorumlarda ise kadınlar aşağılandı. Kimi yorumlarda evlenilecek kadın "kaputu açıp bakmadan araba almak" denilerek otomobile benzetilirken, kimi yorumlarda ise "karpuz almaya benzer." denilerek aşağılandı. Açılan başlık sosyal medyada büyük tepki toplarken, yargının bu 'Ekşi Çukuru'na karşı harekete geçmesi istendi.



İşte o yorumlarda bazıları;

kaputu açıp bakmadan araba almak

ulan bari denize gidin bikiniyle falan gör en azından

iki cins için de büyük hatadır ancak bizim toplumda normal sayılır.

seks bir evliliğin harcıdır. o olmazsa tüm taşlar yerinden oynar.

merak ediyorum; kız kardeşlerinize ve kızlarınıza de burada yazdıklarınız tavsiyeleri veriyor musunuz?

ne seviyesiz, cahil yığınısınız anlatamam...allah sizi kahretsin.

gerçekleşmesi ve kısasa kısas olması durumunda küçük ... evde kalma ihtimalini kesinleştirecek durum.

büyük bir hatadır. çiftler evlenmeden önce birbirlerini her anlamda tanımaya çalışmalıdır. bu sadece cinsellik yönünden değil, her açıdan.

gerdek gecesi hüsrana uğramanıza vesile olabilecek durum.

biraz risk almanın kimseye zararı olmaz, aynı risk karşı taraf için de geçerli, kadının sadece görmesi de yetmiyor, işlevsel açıdan sistemin simüle edilmesi falan filan....

görmek yetmez, hakkını vermek lazım.

vitrinde durduğu gibi durmayabilir, aman dikkat!