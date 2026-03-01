O ilimizde ilginç uygulama! 600 kamyon kar şehir dışına taşındı

Yoğun bir şekilde kar ile mücadele başlattıklarını belirten belediye çalışanı Sefa Genç, "Kar yağışı nedeniyle belediye ekibi olarak ekipman ve arkadaşlarımızla karla mücadeleye devam ediyoruz" diye konuştu. Öte yandan Sarıkamış Belediye Başkanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada, karla mücadelenin sadece yol açmak olmadığı, aynı zamanda biriken karın tahliyesinin de büyük önem arz ettiğini vurguladı. Ekipler, bir yandan iş makineleriyle caddeleri temizlerken, diğer yandan yaya güvenliği için kaldırımlarda küreklerle kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Sarıkamış Belediyesi’nin karla mücadelesi sürüyor.