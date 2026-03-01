  • İSTANBUL
O ilimizde ilginç uygulama! 600 kamyon kar şehir dışına taşındı
IHA

O ilimizde ilginç uygulama! 600 kamyon kar şehir dışına taşındı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde şiddetli kar yağışı sonrası ilçe merkezinde biriken kar kütleleri kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı.

Foto - O ilimizde ilginç uygulama! 600 kamyon kar şehir dışına taşındı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars Sarıkamış’ta karla mücadelede farklı bir yöntem devreye alındı. Sarıkamış ilçesinde Belediye Başkanlığı’na bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçe merkezinde hayatı olumsuz etkileyen kar kütleleri, belediye ekiplerince yürütülen hummalı çalışma ile şehir dışına naklediliyor.

Foto - O ilimizde ilginç uygulama! 600 kamyon kar şehir dışına taşındı

Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından seferberlik başlattı. Vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması adına başlatılan çalışmalarda, ana caddelerden ara sokaklara, kaldırımlardan kamu binası girişlerine kadar her nokta titizlikle temizleniyor.

Foto - O ilimizde ilginç uygulama! 600 kamyon kar şehir dışına taşındı

Çalışmalar kapsamında iş makineleriyle bir noktaya toplanan kar yığınları, kamyonlara yüklenerek ilçe dışındaki boş alanlara taşınıyor. Belediye ekiplerince 2 günde yaklaşık 600 kamyon kar ilçe merkezinden uzaklaştırıldı. Kar taşıma işlemlerinin, yolların genişletilmesi ve buzlanma riskine karşı kritik önem taşıdığı belirtildi. Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç’ında bizzat eşlik ettiği karla mücadele çalışmaları vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor. Cadde ve kaldırımların karının temizlendiğini ifade eden esnaf Emre Uzgaş, "İşyerimizin önü ve caddeler komple kar ile kaplandı. Belediye ekipleri tarafından temizleniyor. Ekiplerin yoğun bir mesaisi oldu. Kış çok çetin geçti bu sene" dedi.

Foto - O ilimizde ilginç uygulama! 600 kamyon kar şehir dışına taşındı

Yoğun bir şekilde kar ile mücadele başlattıklarını belirten belediye çalışanı Sefa Genç, "Kar yağışı nedeniyle belediye ekibi olarak ekipman ve arkadaşlarımızla karla mücadeleye devam ediyoruz" diye konuştu. Öte yandan Sarıkamış Belediye Başkanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada, karla mücadelenin sadece yol açmak olmadığı, aynı zamanda biriken karın tahliyesinin de büyük önem arz ettiğini vurguladı. Ekipler, bir yandan iş makineleriyle caddeleri temizlerken, diğer yandan yaya güvenliği için kaldırımlarda küreklerle kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Sarıkamış Belediyesi’nin karla mücadelesi sürüyor.

