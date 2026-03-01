Dijital Birlik Platformu Geleneksel İftarında Buluştu
Dijital Birlik Platformu’nun geleneksel iftar programı, siyaset, medya ve iş dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yoğun ilgi gören programda birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarken, yerli ve milli medya vurgusu dikkat çekti. İftar programına, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, Dijital Birlik Platformu Başkanı Emrah Cebiroğlu, Başkan Yardımcısı Esra Aydın, iş insanı Mustafa Çomoğlu, oyuncular Ali Nuri Türkoğlu ve Metin Yıldız, BBP Beylikdüzü İlçe Başkanı Haluk Solak, MHP İl Hukuk Komisyonu Üyesi Fatih Mehmet Başoğlu ile gazeteci yazar Sabri Şahsuvar ve çok sayıda davetli katıldı.
Öte yandan programda Ramazan ayının manevi atmosferi birlik ve beraberlik mesajlarıyla pekiştirilirken, program kapsamında 28 Şubat sürecinin 29’uncu yılı dolayısıyla özel konuşmalar da gerçekleştirildi.
Katılımcılar, 28 Şubat sürecinin Türkiye’nin demokrasi tarihinde önemli bir kırılma noktası olduğuna dikkat çekerek, o dönemde yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmelerin hafızalardaki yerini koruduğunu ifade etti.
Yapılan değerlendirmelerde, demokratik kazanımların korunmasının ve milli iradenin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Konuşmalarda, geçmişten ders çıkararak geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemenin gerekliliği dile getirilirken; özellikle medya ve dijital platformların toplumsal bilinç oluşturmadaki rolüne dikkat çekildi.
Yerli ve milli medya anlayışının güçlendirilmesi gerektiği belirtilerek, hakikat temelli yayıncılığın önemi üzerinde duruldu.
Programda konuşan Dijital Birlik Platformu Başkanı Emrah Cebiroğlu, “Dijital çağda algı operasyonları, yalan haberler ve organize iftira kampanyaları artık sınır tanımıyor. Özellikle Müslümanlara ve onların değerlerine yönelik sistematik dezenformasyonun arttığı bir dönemde, yerli ve milli bir medya anlayışı her zamankinden daha büyük bir ihtiyaç hâline gelmiştir.
Kendi sözümüzü kendimiz söyleyemediğimiz sürece başkalarının ürettiği algılarla mücadele etmek zorunda kalırız. Bu nedenle sosyal medyada güçlü ve organize bir varlık göstermek hayati önemdedir. Başta X olmak üzere tüm küresel platformlarda etkin, bilinçli ve stratejik şekilde yer almak; hakikati savunmak ve yanlış bilgiyi anında düzeltmek açısından gereklidir.
Dijital alan artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Ancak küresel mecralarda varlık göstermek kadar, yerli sosyal medya platformlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi de büyük önem taşır. Dijital bağımsızlık, sadece içerik üretmekle değil, altyapıyı da sahiplenmekle mümkündür. Güçlü bir yerli medya ve sosyal medya ekosistemi hem ifade özgürlüğünü koruyacak hem de toplumun değerlerini hedef alan kampanyalara karşı daha dirençli bir zemin oluşturacaktır. Bu vesileyle iftar programımıza katılım sağlayarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu buluşmadan duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyoruz. Ramazan ayı; rahmetin, bereketin ve arınmanın ayıdır. Kalpleri yumuşatan, kardeşliği güçlendiren bu mübarek zaman diliminin; dayanışmamızı artırmasını, hakikatin ve adaletin yanında daha güçlü durmamıza vesile olmasını temenni ediyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, birlik ve dirliğimizi daim kılsın” ifadelerini kullandı.
