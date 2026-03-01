Dijital Birlik Platformu Geleneksel İftarında Buluştu

Dijital alan artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Ancak küresel mecralarda varlık göstermek kadar, yerli sosyal medya platformlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi de büyük önem taşır. Dijital bağımsızlık, sadece içerik üretmekle değil, altyapıyı da sahiplenmekle mümkündür. Güçlü bir yerli medya ve sosyal medya ekosistemi hem ifade özgürlüğünü koruyacak hem de toplumun değerlerini hedef alan kampanyalara karşı daha dirençli bir zemin oluşturacaktır. Bu vesileyle iftar programımıza katılım sağlayarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu buluşmadan duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyoruz. Ramazan ayı; rahmetin, bereketin ve arınmanın ayıdır. Kalpleri yumuşatan, kardeşliği güçlendiren bu mübarek zaman diliminin; dayanışmamızı artırmasını, hakikatin ve adaletin yanında daha güçlü durmamıza vesile olmasını temenni ediyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, birlik ve dirliğimizi daim kılsın” ifadelerini kullandı.