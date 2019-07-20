Ekrem’li İBB’de yönetici kıyımı

Seçimden önce herkese gülücük atan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir ayda belediyede yönetici bırakmadı... İmamoğlu, iştiraklerin yöneticilerinin istifasına ilişkin “Bugün aldığım bilgiler ışığında yüzde 90’a yakın yönetim kurulu başkanı ve vekilleri istifa etti. Genel müdürleri de görevlerinden aldılar” dedi. İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba’nın kendisini ziyaretinden sonra soruları cevaplayan İmamoğlu, “Artık önümüzdeki süreç en azından kısmen açılmış oldu. Biz bununla ilgili yetkimizi kullanarak görevlendirmelere başlayacağız. Bu şirketlerle ilgili yönetim atamaları ve daha sonra da karar verdiğimiz arkadaşlarımla yeni yönetim kurullarını oluşturacağız” diye konuştu.

30 genel müdür istifa etti

Bu arada, İBB’nin 30 iştirakinin genel müdürleri, kendi istekleriyle şirket yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini belirtti. Genel müdürlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada, “Mevcut yönetimin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbul’a ve İstanbullulara hizmet adına tüm bilgi ve birikimlerimizi paylaşabileceğimizi özellikle belirtmek isteriz” denildi.