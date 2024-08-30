  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den İsrail'e silah ambargosu açıklaması! Başka ne beklenirdi ki...

Yusuf Türel'in vefatı (Hukukçu)

30 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Bu açıklama Ankara'yı sallar! İsmail Saymaz 'O isim cumhurbaşkanlığına hazırlanıyor' diyerek duyurdu

Cihat Yaycı isim vererek en sonunda fena patladı: Bu kimin sözcüsü acaba?

Kamuoyunda sitem var! "Ali Koç, iki polis müdürünü görevinden ettirdi"

F-16 savaş uçağı düşürüldü! İşte şimdi ortalık karışacak

Alman devi "Türkiye'ye taşınıyoruz" diyerek duyurdu! İşte bu çok büyük sürpriz oldu

"Türkiye, S-400'leri Pakistan veya Hindistan'a verecek" diyorlardı! Ve Ankara sessizliğini bozdu

400 yıllık dev şirket iflas etti! 'Artık sipariş gelmiyor, işi bırakıyoruz' diyerek duyurdular
Gündem Ekrem'in yol çalışması felakete sebep olmuştu! Metrobüs kazasında gözaltına alınan 3 kişi...
Gündem

Ekrem'in yol çalışması felakete sebep olmuştu! Metrobüs kazasında gözaltına alınan 3 kişi...

Yeniakit Publisher
2024-08-30 10:52:00 -
Ekrem'in yol çalışması felakete sebep olmuştu! Metrobüs kazasında gözaltına alınan 3 kişi...

Metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şoför ve denetim amiri emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şoför ve denetim amiri emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece’de 53 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin 2 metrobüs şoförü ve denetim amiri gözaltına alındı. Sefaköy Polis Merkezi’nde işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, sabah saatlerinde Sefaköy mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 50 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin 2 şoför ve 2 denetim amiri gözaltına alındı.

ÖN RAPOR HAZIRLANDI

Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı.

Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: DHA

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23