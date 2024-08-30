Ekrem'in yol çalışması felakete sebep olmuştu! Metrobüs kazasında gözaltına alınan 3 kişi...
Metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şoför ve denetim amiri emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şoför ve denetim amiri emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
İstanbul Küçükçekmece’de 53 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin 2 metrobüs şoförü ve denetim amiri gözaltına alındı. Sefaköy Polis Merkezi’nde işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, sabah saatlerinde Sefaköy mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 50 kişi yaralandı.
Kazaya ilişkin 2 şoför ve 2 denetim amiri gözaltına alındı.
ÖN RAPOR HAZIRLANDI
Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı.
Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.
Kaynak: DHA