Ekrem'in yapmadığını Erdoğan bugün açıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İBB’den devralarak yapımını üstlendiği Başakşehir-Kayaşehir Metro hattındaki çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metro hattının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı programla hizmete açılacağını duyurdu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı yarım bırakılan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmış ve yapımına devam edilmişti. Yapımı tamamlanan hat, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmet vermeye başlayacak. Açılış öncesinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi durağında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’daki demiryolu hatları ile ilgili bilgi verdi.

“İstanbul'a yaptığımız demir yolu 318,3 kilometredir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yarın açılışını yapacağımız Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızın yanı sıra Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören, Bağcılar Kirazlı metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattı ve Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattının metrobüs Zincirlikuyu istasyonu, Yenikapı-Taksim- Hacıosman metrosu Gayrettepe istasyonlarıyla entegre edecek, Gayrettepe son etabı olmak üzere 5 ayrı metro hattında çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2 Ekim 2022’de Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı ve 22 Ocak 2023’te açılışını yaptığımız Kâğıthane-İstanbul Havalimanı metrolarıyla birlikte İstanbul’da yapımını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu 318,3 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380,2 kilometreye yükselecek” şeklinde konuştu.